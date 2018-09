"Morbius the Living Vampire" kolejnym filmem Sony po "Venomie"

Getty Images © Kevin Winter



Wygląda na to, że Sony na poważnie skupia się teraz na uniwersum przeciwników Spider-Mana. Po, który zadebiutuje na świecie – włącznie z Polską – za tydzień, kolejnym projektem studia poświęconym Marvelowi będzie. Gwiazdą projektu jest Jared Leto Komiksowy doktor Michael Morbius był nagrodzonym Noblem naukowcem cierpiącym na rzadką chorobę krwi. Eksperymentalne leczenie, któremu sam się poddał, zamieniło go w półwampira. Potrafi latać, posługuje się echlokacją i jest nadludzko silny.Producenci projektu Matt Tolmach Avi Arad pokładają olbrzymie nadzieje w Leto w tej roli i zapowiadają, że aktor będzie stosował te same techniki, które wypracował wcześniej, wcielając się w Jokera w. To dobra wiadomość?Zdjęcia mają się rozpocząć w listopadzie.