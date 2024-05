"Na noże 3": znamy pierwsze szczegóły filmu! Daniel Craig ponownie jako Benoit Blanc

Daniel Craig powraca jako Benoit Blanc

Dotychczasowe przygody Benoit Blanca

Kontynuacja " Na noże " z 2019 roku oraz " Glass Onion " z 2022 roku będzie nosić tytuł. Ma to być najniebezpieczniejsza zagadka kryminalna w całej dotychczasowej karierze Benoit Blanca. Zdjęcia powinny rozpocząć się już wkrótce, a premierę zaplanowano na 2025 rok.Przypomnijmy, że pierwsza część " Na noże " była filmem kinowym. Obraz zarobił na całym świecie 312 milionów dolarów, a także przyniósł Johnsonowi nominację do Oscara za najlepszy scenariusz.W przypadku drugiej i trzeciej części Johnson Craig oraz producent Ram Bergman zdecydowali się na współpracę z Netfliksem. Trudno im się dziwić. Za prawa do dwóch filmów streamingowy gigant zapłacił astronomiczną kwotę 450 milionów dolarów.W " Na noże " słynny autor powieści kryminalnych Harlan Trombley zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 85-tych urodzinach. Śledztwo prowadzi równie elegancki, co dociekliwy detektyw Benoit Blanc. Dzień przed fatalnym zejściem Trombleya w jego posiadłości odbyła się huczna uroczystość z udziałem jego dość szczególnej rodziny. Detektyw Blanc podejrzewa wszystkich, łącznie z najbardziej oddaną służącą denata. Z determinacją i wprawą przedziera się przez sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych oczekiwań. Motyw ma tu każdy, jak to w rodzinie. Okazji podczas urodzin seniora rodu również nie brakowało nikomu, ale sprawca może być tylko jeden. Zamknięci w luksusowej posiadłości, poddani nieszablonowym metodom śledczym Blanca, "bliscy" Trombleya zmuszeni są do podjęcia morderczej gry, której wynik do ostatniej chwili pozostanie zagadką.W " Glass Onion " Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona. Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand, obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella, odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint, projektantka mody i była modelka, Birdie Jay, oraz jej niezawodna asystentka Peg, a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey.