"Nie czas umierać": 1000007 widzów obejrzało przygody agenta 007

Dziś milion siódmy widz obejrzał najnowszy film z Bondowskiej serii – " Nie czas umierać ". Przypomnijmy, że w pierwszy weekend wyświetlania film zebrał rekordową widownię – przeszło 440 tys. osób, co było najlepszym wynikiem w kinach w Polsce od początku pandemii. 1000007 widzów przygód agenta 007 to oczywiście jeszcze nie koniec, bo przed nami trzeci weekend, odkąd film jest na ekranach.James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.