"Niezwyciężone serca": zwiastun dokumentu zrealizowanego dla Netfliksa przez księcia Harry'ego

Co wiemy o miniserialu "Niezwyciężone serca"?

Jakie projekty książę Harry i Meghan Markle przygotowali dla Netfliksa?

Miniserial " Niezwyciężone serca " to opowieść o sześciorgu uczestnikach Igrzysk Niezwyciężonych – organizowanej przez księcia Harry’ego imprezy pomagającej rannym weteranom dojść do siebie poprzez sport. Produkcję wyreżyserował Orlando von Einsiedel , któremu zrealizowane dla Netfliksa " Białe hełmy " w 2016 roku przyniosły Oscara za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny.– powiedział książę Harry w oficjalnym oświadczeniu. książę Harry podpisali z Netfliksem kontakt na 100 milionów dolarów. W grudniu 2022 roku na platformie zadebiutował ich pierwszy projekt – dokument " Harry i Meghan ". Niedawno informowaliśmy, że para wykupiła prawa do adaptacji powieści "Meet Me at the Lake", która posłuży za kanwę scenariusza filmu.