"Nocny agent" wciąż mocny? Recenzja drugiego sezonu

Happy endu nie było. Ale bądźmy szczerzy, nikt się go chyba nie spodziewał. Owszem, w ostatnich scenach pierwszego sezonu bohaterowie " Nocnego agenta " przetrwali diaboliczny spisek i mogli dalej spełniać swoje marzenia. Jak jednak mówi stare porzekadło: uważaj, czego pragniesz, bo może się to ziścić.Peter Sutherland ( Gabriel Basso ) ma okazję udowodnić, jak bardzo jest oddany ojczyźnie. To pełnoprawny nocny agent i kiedy spotykamy go w pierwszym odcinku drugiego sezonu, właśnie bierze udział w akcji w Bangkoku. Zadanie nie wydaje się zbyt skomplikowane: śledzić kilka osób, rozpracować siatkę, która odpowiedzialna jest za przecieki z CIA, i sprawdzić, co tak naprawdę trafiło w niepowołane ręce.Szybko jednak okazuje się, że nic nie jest tak proste, jak się wydawało. Peter (a wraz z nim widzowie serialu " Nocny agent ") przeżywa koszmarne déjà vu, kiedy prosta inwigilacja zmienia się w desperacką walkę o życie. Nasz bohater przeżywa, ale jego partnerka nie ma tyle szczęścia. Czyżby znów ktoś od środka robił wszystko, by pokrzyżować plany nocnych agentów? Nieufny wobec wszystkich Peter znika, by na własną rękę odkryć, o co w tym wszystkim chodzi. Kiedy jednak zostaje odnaleziony przez Rose ( Luciane Buchanan ), sprawy szybko wymykają się spod kontroli, a odkryty spisek zaczyna się niemiłosiernie komplikować...Od tego momentu fani " Nocnego agenta " będą na znajomych wodach. Twórcy serialu wyraźnie postanowili nie mieszać w formule, która zapewniła im sukces za pierwszym razem. Fabuła prowadzona jest więc dynamicznie, a Gabriel Basso popisuje się fizyczną sprawnością w samodzielnie wykonywanych scenach kaskaderskich. Nocny agent " to thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka . Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni... aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.