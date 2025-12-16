OSCARY 2026: Ogłoszono shortlisty

Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła oscarowe shortlisty w 12 kategoriach przed 98. galą rozdania nagród, dając pierwszą wyraźną wskazówkę, które tytuły liczą się w tegorocznym wyścigu.
Najwięcej uwagi przyciąga nowa kategoria "Najlepsza obsada aktorska". Dla wielu filmów to dodatkowa szansa na zaznaczenie swojej obecności w oscarowej rywalizacji.
Nowością jest także shortlista w kategorii "Najlepsze zdjęcia". Oczywiście nie zabrakło również dobrze znanych kategorii technicznych i artystycznych, m.in. w kategoriach: najlepszy film międzynarodowy, pełnometrażowy dokument, piosenka oryginalna, muzyka filmowa, krótki metraż (dokumentalny, animowany i aktorski), a także dźwięk, efekty specjalne oraz charakteryzacja i fryzury.
To dopiero pierwszy etap oscarowej selekcji, ale już teraz widać, które produkcje zaczynają liczyć się w najważniejszym filmowym wyścigu roku.
OSCARY 2026: SHORTLISTY ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY
"Autokar"
"Butterfly"
"Cardboard"
"Éiru"
"Forevergreen"
"The Girl Who Cried Pearls"
"Hurikán"
"I Died in Irpin"
"The Night Boots"
"Playing God"
"The Quinta’s Ghost"
"Retirement Plan"
"The Shyness of Trees"
"Snow Bear"
"The Three Sisters" OBSADA
"Frankenstein
"
"Hamnet
"
"Wielki Marty
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Tajny agent
"
"Wartość sentymentalna
"
"Grzesznicy
"
"Sirât
"
"Zniknięcia
"
"Wicked: Na dobre
" ZDJĘCIA
"Ballada o drobnym karciarzu
"
"Bugonia
"
"Zgiń kochanie
"
"F1
"
"Frankenstein
"
"Hamnet
"
"Wielki Marty
"
"Nowa fala
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Wartość sentymentalna
"
"Grzesznicy
"
"Sirât
"
"Song Sung Blue
"
"Wpatrując się w słońce
"
"Sny o pociągach
"
"Wicked: Na dobre
" DOKUMENT PEŁNOMETRAŻOWY
"Prawo Alabamy
"
"Apokalipsa w tropikach
"
"Coexistence, My Ass!
"
"Come See Me in the Good Light
"
"Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy
"
"Cięcie skał
"
"Opowieści z dalekiej północy
"
"Powrót Liat
"
"Pan Nikt kontra Putin
"
"Mistress Dispeller
"
"My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
"
"Idealna sąsiadka
"
"Nasiona
"
"2000 metrów do Andrijiwki
"
"Yanuni
" DOKUMENT KRÓTKOMETRAŻOWY
"All the Empty Rooms"
"All the Walls Came Down"
"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
"Bad Hostage"
"Cashing Out"
"Chasing Time"
"Children No More: Were and Are Gone"
"Classroom 4"
"The Devil Is Busy"
"Heartbeat"
"Last Days on Lake Trinity"
"On Healing Land, Birds Perch"
"Perfectly a Strangeness"
"Rovina’s Choice"
"We Were the Scenery" FILM MIĘDZYNARODOWY
Argentyna "Belén
"
Brazylia "Tajny agent
"
Francja "To był zwykły przypadek
"
Niemcy "Sound of Falling
"
Indie "Homebound
"
Irak "The President’s Cake
"
Japonia "Kokuho
"
Jordania "All That’s Left of You
"
Norwegia "Wartość sentymentalna
"
Palestyna "Palestine 36
"
Korea Południowa "Bez wyjścia
"
Hiszpania "Sirât
"
Szwajcaria "Late Shift
"
Tajwan "Left-Handed Girl. To była ręka… diabła!
"
Tunezja "Głos Hind Rajab
" FABULARNY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY
"Ado"
"Amarela"
"Beyond Silence"
"The Boy with White Skin"
"Butcher’s Stain"
"Butterfly on a Wheel"
"Dad’s Not Home"
"Extremist"
"A Friend of Dorothy"
"Jane Austen’s Period Drama"
"Pantyhose"
"The Pearl Comb"
"Rock, Paper, Scissors"
"The Singers"
"Two People Exchanging Saliva" CHARAKTERYZACJA I FRYZURY
"The Alto Knights
"
"Frankenstein
"
"Kokuho
"
"Marty Supreme
"
"Nuremberg
"
"One Battle after Another
"
"Sinners
"
"The Smashing Machine
"
"The Ugly Stepsister
"
"Wicked: For Good
" MUZYKA ORYGINALNA
"Avatar: Fire and Ash
"
"Bugonia
"
"Captain America: Brave New World
"
"Diane Warren: Relentless
"
"F1
"
"Frankenstein
"
"Hamnet
"
"Hedda
"
"A House of Dynamite
"
"Jay Kelly
"
"Marty Supreme
"
"Nuremberg
"
"One Battle after Another
"
"Sinners
"
"Sirât
"
"Sny o pociągach
"
"Tron: Ares
"
"Truth & Treason
"
"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
"
"Wicked: Na dobre
" PIOSENKA
"As Alive As You Need Me To Be" ("Tron: Ares
")
"Dear Me" ("Diane Warren: Relentless
")
"Dream As One" ("Avatar: Ogień i popiół
")
"Drive" ("F1
")
"Dying To Live" ("Billy Idol Should Be Dead")
"The Girl In The Bubble" ("Wicked: Na dobre
")
"Golden" ("K-popowe łowczynie demonów
")
"Highest 2 Lowest" ("Od góry do dołu
")
"I Lied To You" ("Grzesznicy
")
"Last Time (I Seen The Sun)" ("Grzesznicy
")
"No Place Like Home" ("Wicked: Na dobre
")
"Our Love" ("The Ballad of Wallis Island
")
"Salt Then Sour Then Sweet" ("Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle
")
"Sweet Dreams Of Joy" ("Viva Verdi!")
"Train Dreams" ("Sny o pociągach
") DŹWIĘK
"Avatar: Ogień i popiół
"
"F1
"
"Frankenstein
"
"Mission: Impossible – The Final Reckoning
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Grzesznicy
"
"Sirât
"
"Springsteen: Ocal mnie od nicości
"
"Superman
"
"Wicked: Na dobre
" EFEKTY WIZUALNE
"Avatar: Ogień i popiół
"
"The Electric State
"
"F1
"
"Frankenstein
"
"Jurassic World: Odrodzenie
"
"The Lost Bus
"
"Grzesznicy
"
"Superman
"
"Tron: Ares
"
"Wicked: Na dobre
" 98. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 16 marca 2026 roku.