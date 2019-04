"Obsesja Eve" dostaje trzeci sezon

Drugi sezondopiero wystartował, a tu już dostajemy wiadomość, że w przygotowaniu jest trzeci. Za jego realizację odpowie nowa showrunnerka, Suzanne Heathcote ("Fear the Walking Dead").W przypadku tego serialu zmiana prowadzącej jest już tradycją. Za pierwszy sezon odpowiadała bowiem Phoebe Waller-Bridge , a drugi przygotowała Emerald Fennell Eve ( Sandra Oh ) jest agentką MI6, Villanelle ( Jodie Comer ) natomiast to piękna, psychopatyczna zabójczyni. Kobiety łączy obopólna obsesja na swoim punkcie.