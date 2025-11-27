Newsy Seriale Twórca "Dojrzewania" przeniesie na ekran cenioną sztukę teatralną?
Twórca "Dojrzewania" przeniesie na ekran cenioną sztukę teatralną?

Do sieci trafiła informacja, że Netflix prowadzi rozmowy dotyczące serialowej adaptacji sztuki „Eat the Rich (But Maybe Not Me Mates X)” autorstwa Jade Franks, jednego z największych przebojów tegorocznego festiwalu Edinburgh Fringe.

Jade Franks o systemowej nierówności



Gdyby rozmowy okazały się owocne, adaptacją miałby zająć się Philip Barantini, który pracował m.in. nad wielkim przebojem "Dojrzewanie". Twórca prowadzi firmę It’s All Made Up Productions, a adaptacja sztuki powstałaby w ramach jego umowy Netfliksem. 




Z informacji wynika, że Jade Franks chciałaby samodzielnie przenieść swoją sztukę na język telewizji, podobnie jak Richard Gadd zrobił to z "Reniferkiem", także wywodzącym się z Edinburgh Fringe. Autorka i jej agent odbywali w ostatnich miesiącach liczne spotkania z producentami z Wielkiej Brytanii i USA. Na razie nie ma jednak gwarancji, że adaptacja trafi na ekrany. 

Sztuka "Eat the Rich (But Maybe Not Me Mates X)" czerpie z doświadczeń Franks jako studentki z klasy robotniczej, która dostała się na Cambridge. Opowiada o Jade, dziewczynie z Liverpoolu, która próbuje odnaleźć się w świecie uprzywilejowanych studentów. Aby przetrwać finansowo, podejmuje tajną pracę jako sprzątaczka. Sztuka stanowi krytykę klasizmu, stereotypów społecznych i systemowej nierówności.  Spektakl w reżyserii Tatendy Shamiso zebrał entuzjastyczne recenzje i zdobył liczne nagrody, w tym The Scotsman’s Fringe First Award. 

"Dojrzewanie" - zwiastun



