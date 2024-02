"Rozmowa" Coppoli doczeka się nowej wersji. Aubrey Plaza w roli głównej?

"Rozmowa": co wiemy o nowej wersji?

Za realizację odpowiada studio MRC mające na koncie takie hity jak " House of Cards ", " Ozark " i " Wielka ". Stanowisko showrunnera piastuje Erin Levy (" Mindhunter ", " Mad Men "). Na razie nie wiadomo, kto zagra główną rolę, ale po Hollywood krąży pogłoska, iż może to być znana z " Parks & Recreation " oraz " Białego lotosu Oryginalnamiała premierę w 1974 roku. Jej bohaterem jest Harry Caul () - wytrawny specjalista od podsłuchów, który obsesyjnie strzeże swojej prywatności. Mężczyzna nikomu nie ufa, mieszka sam, nie nawiązuje głębszych relacji z ludźmi. Kiedy jednak dostaje zlecenie nagrania rozmów pewnej młodej pary, jego poukładane życie zaczyna wymykać się spod kontroli. Harry nabiera podejrzeń, że podsłuchiwanym grozi niebezpieczeństwo. Po raz pierwszy emocjonalnie angażuje się w sprawę i zwleka z dostarczeniem zapisu nagrania zleceniodawcy ( Robert Duvall ).zdobyła Złotą Palmę w Cannes oraz trzy nominacje do Oscara, w tym dla najlepszej produkcji roku. Walkę o główną statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej przegrała jednak z innym filmem Coppoli - " Ojcem chrzestnym II ". Ponoć wytwórnia Paramount dała pieniądze na realizację " Rozmowy " tylko po to, żeby reżyser zgodził się nakręcić sequel mafijnego megahitu.Bohaterką nowej wersji będzie specjalistka od inwigilacji oraz technofobka, która zostaje wplątana w intrygę związaną ze szpiegostwem korporacyjnym. Aby poznać odpowiedzi na dręczące ją pytania i ocalić siebie, kobieta będzie musiała porzucić samotniczy tryb życia.Przypomnijmy, że filmografię Chandora zamyka ekranizacja komiksu " Kraven łowca ", która zadebiutuje na ekranach 30 sierpnia.