"Słoneczny patrol" powraca. Stacja Fox szykuje reboot

"Słoneczny patrol": co wiemy o nowej wersji?

"Słoneczny patrol": od kasacji do symbolu lat 90

Zwiastun filmu "Słoneczny patrol"

Scenarzystką i showrunnerką nowej wersji będzie Lara Olsen (" Życie w cuglach "). Projekt zapowiadany jest jako napakowana akcją opowieść o nowym pokoleniu ratowników wodnych. Widzowie mają przygotować się na pokaźną porcję brawurowych akcji ratunkowych, zapierające dech w piersiach widoki dziewiczych plaż oraz kultowe czerwone kostiumy kąpielowe.Oryginalnyzleciła pod koniec lat 80. stacja NBC. Jego twórcami byli Michael Berk Gregory J. Bonann . NBC nie było jednak zadowolone z oglądalności iProducenci odkupili prawa i z pomocą All American Television oraz niemieckiego Beta Taurus przygotowali ciąg dalszy, który nadawany był w Ameryce w sieci lokalny stacji telewizyjnych.Był to strzał w dziesiątkę. Popularność serialu eksplodowała.To pozwoliło tytułowi dominować w telewizji przez całą dekadę.opowiadał o perypetiach grupy ratowników pracujących na kalifornijskich plażach. W późniejszych sezonach akcja została przeniesiona na Hawaje. W tej wersjiDo historii przeszłyWielką gwiazdą serialu był również David Hasselhoff Serial doczekał się jeszcze w latach 90. spin-offu, który jednak nie odniósł równie dużego sukcesu. Historię głównych bohaterów domknął filmW 2017 roku podjęta została próba odświeżenia marki w postaci filmu kinowego. W obsadzie komedii akcjiznaleźli się m.in. Dwayne Johnson Alexandra Daddario . Mimo to film nie był hitem.