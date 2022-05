"Sing 2": rozśpiewane zwierzaki powracają na Blu-ray i DVD

Dodatki specjalne w wydaniach BLU-RAY™ i DVD:

Ulubieni bohaterowie filmu " Sing " powracają w roztańczonej i rozśpiewanej produkcji studia Illumination! Optymistyczny koala Buster Moon i jego ekipa mają nowe wielkie marzenie. Planują zorganizować olśniewające show w światowej stolicy rozrywki Redshore City. Jest tylko jeden haczyk: muszą przekonać największego rockowego outsidera Claya Callowaya, aby do nich dołączył. W porywającym " Sing 2 " Rosita, Ash, Johnny, Meena i Gunter razem z nowymi przyjaciółmi zaprezentują spektakularne wykonania muzycznych przebojów. Poznaj niezwykłą moc muzyki, która potrafi uleczyć każde serce! Premiera filmu na Bluray™ i DVD 25 maja.Koala Buster odniósł wielki sukces, New Moon Theatre stał się lokalnym hitem! Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i teraz pragnienia mogą być tylko większe – na horyzoncie pojawia się marzenie wystawienia spektaklu w Crystal Tower Theatre mieszczącym się w światowej stolicy rozrywki Redshore City. Ale by tego dokonać, Buster i jego obsada – zlękniona Rosita, rockowa Ash, poważny Johny, nieśmiała Meena i oczywiście impulsywny Gunter – muszą dostać się do siedziby światowej sławy Crystal Entertainment i przekonać do siebie bezwzględnego Jimmy’ego Crystala.W desperackiej próbie zwrócenia na siebie uwagi, Gunter wpada na szalony pomysł – zapowiada, że w ich nowym show wystąpi gwiazda rocka wielkiego formatu – Clay Calloway. Cały problem w tym, że ani Buster, ani nikt z obsady, nigdy nie spotkał Claya – artysty który ponad dekadę temu zaszył się przed światem po stracie żony. Co gorsze jednak, Buster nie zdawał sobie sprawy, że bezwzględny Crystal wolałby raczej zrzucić kogoś z dachu, niż dać się okłamać.Kiedy więc zgadza się na występ grupy, Buster musi nie tylko wymyślić nowe widowisko nie z tego świata, ale jeśli chce uratować swoje życie, musi także udać się na desperackie poszukiwania Claya i spróbować nakłonić go do powrotu na scenę. Coś, co zaczyna się jako marzenie o wielkim sukcesie staje się emocjonującą opowieścią o mocy muzyki, która może leczyć nawet największe rany.– mówi założyciel studia Illumination, Chris Meledandri., podobnie jak jego poprzednik, to film przesycony muzyką. W jednym filmie zmieściło się przeszło 40 współczesnych i klasycznych hitów reprezentujących szeroki wybór gatunków muzycznych: od popu, poprzez rock, K-pop, aż po latino. Znalazły się tutaj piosenki takich artystów jak: Billie Eilish Taylor Swift , BTS, Cardi B Shawn Mendes czy Camila Cabello . A ponadto możemy usłyszeć również trzy klasyczne piosenki z repertuaru zespołu U2 : "I Still Haven’t Found What I’m Looking For", "Where the Streets Have No Name" i "Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of", a także zupełnie nowy utwór napisany przez lidera zespołu specjalnie do tego filmu: "Your Song Saved My Life", który jest zarazem pierwszą nową piosenką U2 od 2019 roku. Sam Bono pojawia się również wużyczając głosu legendarnej gwieździe rocka – Clayowi Callowayowi.– mówi Chris Meledandri. SING 2 " zadebiutował w polskich kinach 21 stycznia 2022 roku. Obejrzało go ponad 1 318 000 tysięcy widzów. Już 25 maja ukaże się na Blu-ray™ i DVD.Więcej informacji o premierach DVD i Blu-ray na profilu: