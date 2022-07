"Strange Angels" – nowy polski serial sci-fi w CANAL+

STRANGE ANGELS – o serialu



Ruszyły zdjęcia do " Strange Angels ", nowego polskiego serialu CANAL+ ORIGINAL, zaskakującego i świeżego połączenia kryminału z thrillerem i wątkami supernatural. Sceny kręcone będą między innymi w Gdyni, Warszawie, Wałbrzychu oraz Nowej Rudzie. Zdjęcia zaplanowano do jesieni, a premierę serialu w 2023 roku w serwisie CANAL+ online i telewizji CANAL+ PREMIUM.Grupa pięciorga maluchów zostaje uprowadzona z przedszkola. W tym czasie geolożka Lena ( Karolina Kominek ) wraz z ekipą współpracowników szykuje się do wyprawy naukowej na Antarktydę. Kiedy okazuje się, że podejrzaną o porwanie jest Ada ( Alicja Wieniawa-Narkiewicz ) – nastoletnia córka Leny, matka odkłada plany zawodowe i wraca do rodzinnego Wałbrzycha, aby odnaleźć córkę, z którą utraciła kontakt wiele lat temu.– mówi Beata Ryczkowska, Dyrektor Produkcji Oryginalnych i Koprodukcji CANAL+ Polska.Co wspólnego może mieć piątka przedszkolaków z tajemnicami skrywanymi pod murami miasta?Poszukiwania dzieci wnikają coraz głębiej w podziemia Wałbrzycha. Nieodkryte szyby i tunele stają się scenerią niezwykłych zdarzeń, w których krzyżują się losy międzynarodowego tygla zamieszkującego miasto: Polaków, Czechów i Romów. Sytuacja zaognia się z każdym dniem. Główna bohaterka spotyka na swojej drodze lokalną policję, biedaszybników, nastolatków skrywających tajemnicę i filantropkę o wątpliwych pobudkach. Zawikłane relacje między mieszkańcami prowadzą ją do odkrycia wielopiętrowej zagadki sięgającej czasów II Wojny Światowej.Narracja pełna wyrazistych postaci, przecinana jest sennymi wizjami głównej bohaterki. Jakie znaczenie mają one dla rozwikłania zagadki uprowadzonych dzieci?W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Karolina Kominek Olaf Lubaszenko . Reżyserem serialu jest Mariusz Palej CANAL+ zapowiedział premierę nowego serialu na 2023 rok. Pojawi się on w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz w telewizji, na kanale CANAL+ PREMIUM.To nie jedyne nowości zapowiedziane przez polski oddział CANAL+. Jeszcze w tym roku w serwisie CANAL+ online pojawi się nowy serial z Robertem Więckiewiczem w roli głównej – " Minuta ciszy " oraz wyczekiwane przez fanów nowe sezony znanych hitów CANAL+ – " The Office PL " oraz " Kruk ".Na kolejny rok zapowiedziano również trzecią odsłonę kultowego " Belfra " z Maciejem Stuhrem