Tak wygląda Nicholas Hoult jako Lex Luthor! James Gunn pokazał obsadę "Supermana"

Fani zwrócili szczególną uwagę na. Aktor ma już odpowiednią fryzurę (a raczej jej nie ma), by wcielić się w postać nemezis Supermana Gunn w podpisie do zdjęcia potwierdził również,. Będzie, czyli współpracownikiem Luthora Na zdjęciu jest też kilku nieobecnych, co niektórych zaskoczyło i rozbudziło nowe fanowskie teorie. Zabrakło na nim m.in. Milly Alcock , która ma podobno w filmie zagrać Supergirl zanim pojawi się we własnym widowisku. Niektórzy zaczęli się więc zastanawiać, czy jej wprowadzenie do uniwersum DC nie zostało przeniesione do innego projektu.jest pierwszym filmem (ale nie pierwszą produkcją w ogóle) nowego uniwersum DC tworzonego przez Jamesa Gunna Petera Safrana . Pierwsza faza nosi tytułChoć Gunn jest aktywny w mediach społecznościowych i sporo mówi o filmie, to jednak w sumie tak naprawdę niewiele wiemy o fabule. Podobno w tej wersji opowieści o Człowieku ze Stali zobaczymy świat, w którym wszyscy są przyzwyczajeni do widoku superbohaterów, którzy zrzeszeni są w grupie zwanej Authority.