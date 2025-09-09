Cale Blanchett zagra i wyprodukuje nowy projekt twórczyni "Normalnych ludzi"

Ważną informacją dla fanów talentu aktorskiego Cate Blanchett dzieli się dziś portal The Hollywood Reporter. Zdaniem dziennikarzy, aktorka zagra główną rolę oraz wyprodukuje najnowszy filmowy projekt Alice Birch. "Sweetsick" będzie jej reżyserskim debiutem.
"Sweetsick" – co wiemy?
Zgodnie z informacjami dziennikarzy, "Sweetsick" opowie wyjątkową historię kobiety z niezwykłym darem: umiejętnością dostrzegania dokładnie tego, co inni najbardziej potrzebują, choć często robi to swoim własnym kosztem. Film będzie kinem drogi, czujnie śledzącym podróż bohaterki do domu.
Getty Images © Kevin Winter
"Sweetsick" będzie pierwszym reżyserskim projektem Alice Birch
, pracującej w przeszłości jako scenarzystka filmu "Lady M.
" oraz showrunnerka "Normalnych ludzi
" na podstawie powieści Sally Rooney
. Po raz pierwszy także Birch
będzie pracowała na swoim własnym pomyśle, zamiast adaptować już istniejące teksty literackie. Jestem niezwykle podekscytowana tym, że mogę zadebiutować jako reżyserka u boku tak niezwykłego zespołu filmowców i współpracowników. Jestem w najlepszych rękach Tessy Ross i jej znakomitego zespołu z House, a współpraca z Searchlight i Film4 napawa mnie dumą. To, że w centrum tego projektu znalazła się niezrównana Cate Blanchett, jest dla mnie niewiarygodnie ekscytujące
– powiedziała reżyserka i scenarzystka, Alice Birch
.
W tej chwili Cate Blanchett
jest jedyną oficjalnie ogłoszoną gwiazdą przedsięwzięcia, choć dziennikarze zapewniają, że o kolejnych elementach obsady będą informować już wkrótce. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jeszcze tej jesieni, a plan będzie rozpostarty między ojczystą dla Birch
Wielką Brytanią, a Grecją.