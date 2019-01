"Venom 2" w drodze na ekran

To było do przewidzenia. Po gigantycznym sukcesie kasowymwytwórnia Sony dała zielone światło na realizację sequela.Do napisania scenariusza filmu została zatrudniona Kelly Marcel , współautorka fabuły oryginału oraz scenarzystkaJeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kontynuacja trafi na ekrany w październiku 2020 roku.Przeciwnikiem tytułowego bohatera ( Tom Hardy ) będzie zapewne seryjny morderca Cletus Kasady alias Carnage. Postać Woody'ego Harrelsona została przedstawiona widzom w pierwszym filmie w scenie po napisach., choć nie spotkał się z ciepłym przyjęciem recenzentów, zarobił na całym świecie 855 milionów dolarów przy 100-milionowym budżecie. Tytułowy bohater to obcy symbiont, którego nosicielem jest reporter Eddie Brock.