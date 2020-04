Odświeżcie filmy, które widzowie kochają, a krytycy niekoniecznie

***







Nad tą historią rozpływali się praktycznie wszyscy widzowie. Pogrążony w egzystencjalnym mroku główny bohater i to, w jaki sposób inni próbowali mu odnaleźć sens życia, wzruszało masy do łez. Nieporuszeni pozostali jedynie krytycy, którym nie podobał się ciosany twardą ręką scenariusz i brak pomysłu na poprowadzenie postaci przez reżysera.Typowy thriller o bohaterze szukającym zemsty na tych, którzy odpowiadają za śmierć jego najbliższych. W rolach głównych Gerard Butler Jamie Foxx . Fani gatunku byli usatysfakcjonowani.sprawnie odhaczało wszystkie elementy, które powinien mieć szanujący się przedstawiciel gatunku. To zaś sprawiło, że przymykano oko na dziury w scenariuszu. Recenzenci byli wobec filmu dużo bardziej krytyczni i kręcili nosem na liczne fabularne skróty myślowe.Kiedy do kin weszła pierwsza część animowanego cyklu, postaciami, które najbardziej spodobały się widzom, były urocze żółciutkie istotki pomagające wcielić w życie demoniczne plany sympatycznego złoczyńcy Gru. Po sukcesie kasowym jedynki, spin-off był kwestią czasu. I choć w recenzjach pojawiały się sugestie, że film jest ordynarnym skokiem na kasę, to widzom to wcale nie przeszkadzało. Szalone przygody Minionków były dokładnie tym, czego oczekiwali i na co chętnie wydawali swoje ciężko zarobione pieniądze.Obecność tego filmu na liście może dziwić. W końcu w sieci znajdziecie sporo krytycznych uwag fanów komiksów. Jak się jednak okazuje, jest to mniejszość, tyle że całkiem głośna. Większość widzów z przyjemnością patrzyła na Toma Hardy'ego prowadzącego schizofreniczną walkę z próbującym zawładnąć nim potężnym symbiontem.W 2004 rokubył tym dla kina, czym w świecie literatury książki Paulo Coelho . Bywały takie miejsca, gdzie nie można się było przyznawać, że film się nie podobał, tak silna była do niego miłość fanów. Za dogmat uznawano to, żejest kinem wielkim, mądrym, ważnym. Dla całego pokolenia stało się jednym z najważniejszych życiowych doświadczeń.