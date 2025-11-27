Newsy Filmy Domagała, Kamińska i Bagi na premierze "Zwierzogrodu 2" (RELACJA)
Filmy

Domagała, Kamińska i Bagi na premierze "Zwierzogrodu 2" (RELACJA)

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Zwierzogr%C3%B3d+2%22%3A+Domaga%C5%82a%2C+Kami%C5%84ska+i+Bagi+na+uroczystej+premierze+%28RELACJA%29-164116
Domagała, Kamińska i Bagi na premierze &quot;Zwierzogrodu 2&quot; (RELACJA)
źródło: East News
autor: Paweł Wodzyński
Na ekranach kin w całej Polsce możecie już obejrzeć "Zwierzogród 2", czyli kontynuację wielkiego hitu Disneya z 2016 roku. Zobaczcie naszą relację z premiery filmu, na której pojawili się m.in. Paweł Domagała (głos Nicka Bajera) i Julia Kamińska (Judy Hopps), a także popularny influencer Bagi, którego również można usłyszeć w dubbingu animacji.      

Paweł Domagała i Julia Kamińska, czyli Nick Bajer i Judy Hopps





Bagi w dubbingu "Zwierzogrodu 2"




Foto: Paweł Wodzyński / EastNews

W "Zwierzogrodzie 2" detektywi Judy Hops i Nick Bajer depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który zjawia się w mieście ssaków i wywraca je do góry nogami. Aby rozgryźć tę sprawę, policjanci muszą buszować incognito po nieznanych im dzielnicach, których mroczne realia wystawią na próbę ich partnerski układ.   



Powiązane artykuły Julia Kamińska

Zobacz wszystkie artykuły

Zwierzogród 2  (2025)

 Zwierzogród 2

Zwierzogród  (2016)

 Zwierzogród

Zwierzogród+  (2022)

 Zwierzogród+

Zootopia Crime Files: Hidden Object  (2016)

 Zootopia Crime Files: Hidden Object

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

"The Bear": Wiemy, kiedy ruszą zdjęcia do 5. sezonu

Filmy

Jeffrey Dollmer i Ted Bunny atakują!

1 komentarz
Seriale Festiwale i nagrody

Warsaw SerialCon: Michelle Fairley odebrała statuetkę Cutting Edge

VOD Filmy

TOP 10 tytułów na Black Friday!

Filmy

"Avengers: Doomsday": kampania promocyjna ruszyła jeszcze przed zwiastunem?

2 komentarze
Filmy

"Igrzyska śmierci" to zrzynka – twierdzi Quentin Tarantino

13 komentarzy
Filmy Box office

Ile zarobi "Avatar: Ogień i popiół" na otwarcie? Są pierwsze prognozy

16 komentarzy