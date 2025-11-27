Domagała, Kamińska i Bagi na premierze "Zwierzogrodu 2" (RELACJA)

Na ekranach kin w całej Polsce możecie już obejrzeć "Zwierzogród 2", czyli kontynuację wielkiego hitu Disneya z 2016 roku. Zobaczcie naszą relację z premiery filmu, na której pojawili się m.in. Paweł Domagała (głos Nicka Bajera) i Julia Kamińska (Judy Hopps), a także popularny influencer Bagi, którego również można usłyszeć w dubbingu animacji.
Paweł Domagała i Julia Kamińska, czyli Nick Bajer i Judy Hopps
Bagi w dubbingu "Zwierzogrodu 2"
Foto: Paweł Wodzyński / EastNews
W "Zwierzogrodzie 2
" detektywi Judy Hops i Nick Bajer depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który zjawia się w mieście ssaków i wywraca je do góry nogami. Aby rozgryźć tę sprawę, policjanci muszą buszować incognito po nieznanych im dzielnicach, których mroczne realia wystawią na próbę ich partnerski układ.