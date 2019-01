16. Millennium Docs Against Gravity: Hity Sundance w programie

3 2 1

Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity jako jedyny w Europie odbywa się jednocześnie w pięciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie i Bydgoszczy. Warszawska edycja odbędzie się w dniach 10-19 maja. Znamy już kolejne tytuły tego święta kina!Bohateramisą mieszkańcy górniczego miasta Bisbee, położonego w stanie Arizona tuż obok granicy z Meksykiem. Przygotowują się do uczczenia setnej rocznicy najmroczniejszego wydarzenia w dziejach tej społeczności.12 lipca 1917 roku doszło tam do strajku górników, w wyniku którego 1200 strajkujących zostało brutalnie wepchniętych do bydlęcych wagonów i deportowanych poza granicę Stanów Zjednoczonych. Współpracownicy, sąsiedzi, znajomi, a nawet bracia stanęli wtedy przeciwko sobie.w reżyserii Roberta Greene'a łączy elementy westernu i musicalu. Bohaterowie biorą udział w udramatyzowanej inscenizacji strajku, organizują wystawy, próbują zrozumieć tragiczną historię, która wraca boleśnie w kontekście polityki imigracyjnej polityce Donalda Trumpa.Zachwycający wizualnie, kręcony przez cztery lata z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik obrazuukazuje formy i przejawy dominacji człowieka nad Ziemią.Weszliśmy w epokę, w której ludzka działalność kształtuje naszą planetę bardziej niż jakakolwiek do tej pory naturalna siła. Antropocen od lat 50. ubiegłego wieku stał się faktem i wyparł epokę halocenu. Film jest utrzymaną w surrealistycznym duchu medytacją na temat masowych, głębokich i trwałych zmian w krajobrazie naszej planety dokonywanych przez człowieka.Szokujący, urzekający hipnotycznymi obrazami film jest efektem wieloletniej współpracy reżyserki Jennifer Baichwal , operatora Nicholasa de Pencier oraz znanego fotografa Edwarda Burtynskiego. Stanowi trzecią część filmowej trylogii, jaką Jennifer Baichwal i Edward Burtynski poświęcili Ziemi. Alicia Vikander , nagrodzona Oscarem za rolę w filmie, jako narratorka oprowadza po świecie zmienionym przez człowieka.to kolejne tytuły, które znalazły się w programie Sundance 2019, i będą prezentowany podczas. Polscy widzowie w maju zobaczą także nowe filmy Tonislava Hristova ) i Madsa Brüggera ), które także znalazły się w programie Sundance 2019.odbędzie się w dniach. Wfestiwal odbędzie się w dniach, a ww dniach2019 r. Trwana warszawską edycję festiwalu.