77. MFF w Wenecji: mniej filmów, więcej pokazów

Getty Images © Tristan Fewings



Idzie nowe na 77. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji . Impreza, zgodnie z planem, odbędzie się w dniach 2-12 września bieżącego roku, lecz z uwagi na skutki pandemii, doczeka się sporych zmian.Organizatorzy, w tym dyrektor Alberto Barbera , podzielili się z mediami informacjami na temat kolejnego festiwalu. Po pierwsze, oficjalna selekcja konkursowa zostanie skrócona, zaś ilość filmów walczących o Złotego Lwa - nieznacznie ograniczona. Ile produkcji znajdzie się w konkursie? Tego na razie nie wiadomo, lecz ma być ich "nieco mniej", podobnie zresztą jak na całej imprezie (mówi się o liczbie 50-55 filmów).Po drugie, będą przetasowania w sekcjach pobocznych. "Sconfini", czyli program pełen awangardowych filmów art-house'owych oraz gatunkowych eksperymentów, został anulowany. Konkurs filmów VR odbędzie się wyłącznie w wersji online, z kolei "Venice Classics" przeniesie się na festiwal do Bolonii (i odbędzie w dniach 25-31 sierpnia). Wszystko po to, by zrobić miejsce dla powtórek filmów rywalizujących o Złotego Lwa - liczba widzów na oficjalnych pokazach będzie w końcu znacznie ograniczona.Rzeczone pokazy odbędą się w dwóch zwyczajowych kinach na Lido przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Program i wyniki oficjalnej selekcji poznamy 28 lipca.