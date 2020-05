Festiwal w Wenecji nie daje się koronawirusowi

Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal w Wenecji odbędzie się zgodnie z planem. Będzie to pierwsze od kilku miesięcy duże wydarzenie ze świata filmu, które nie zostało przełożone ze względu na epidemię koronawirusa.Informację o tym, że impreza będzie miała miejsce - tak jak planowano - w dniach 2-12 września, potwierdził oficjalnie Luca Zaia, gubernator regionu Veneto. Zaia zapowiedział jednak, że ze względu na wstrzymanie produkcji filmowej na świecie w programie 77. edycji festiwalu prawdopodobnie znajdzie się mniej filmów niż zazwyczaj.Program imprezy zwykle ogłaszany jest pod koniec lipca - wszystko wskazuje na to, że tym razem będzie podobnie. Jeszcze w styczniu ogłoszono, że na czele jury Konkursu Głównego zasiądzie Cate Blanchett Co ciekawe, ogłoszenie pojawia się w dniu, w którym kończyłby się festiwal w Cannes - oczywiście, gdyby się odbył. Organizatory francuskiej imprezy zamierzają jednak zorganizować ją w tym roku w ograniczonej formie. Prawdopodobnie nie zabraknie jakiegoś canneńskiego akcentu w Wenecji - tak przynajmniej sugerował dyrektor festiwalu z Lazurowego Wybrzeża, Pierre Lescure, który zapowiedział, że oba festiwale zamierzają "uczcić powrót filmów do kin".W tym tygodniu we Włoszech zostaną rozluźnione pandemiczne restrykcje: od poniedziałku w kraju mają być otwarte siłownie i baseny. 3 czerwca mają otworzyć się granice dla przyjezdnych z Unii Europejskiej, a 15 czerwca - kina, oczywiście z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.