WENECJA 2019: "Joker" tworzy historię i dostaje Złotego Lwa!

W sobotę odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród na 76. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji . Wielkim wygranym został Warner Bros. i jego komiksowe widowisko w reżyserii Todda Phillipsa . To właśnie temu filmowi jury pod przewodnictwem Lucrecii Martel postanowiło przyznać Złotego Lwa.W ten sposób drugi rok z rzędu festiwal w Wenecji zdaje się narzucać ton całemu sezonowi nagród, którego kulminacją będzie rozdanie Oscarów. Przed rokiem jury konkursu głównego przyznało Złotego Lwa produkcji Netfliksa, co tylko zaogniło dyskusję na temat roli platformy streamingowej w sztuce filmowej. Teraz zwycięstwow Wenecji rozpocznie kilka miesięcy dywagacji na temat tego, czy kino komiksowe jest w stanie zdobyć Oscara dla najlepszego filmu.Tegoroczny werdykt jury to również wielki triumf szefa festiwalu Alberta Barbery, który był mocno atakowany po tym, jak zgodził się, by w konkursie głównym znalazł się nowy obraz Romana Polańskiego . Osoba reżysera wywołuje skrajne reakcje, a on sam nie mógł się na festiwalu pojawić ze względu na umowę ekstradycyjną Włoch ze Stanami Zjednoczonymi. A tymczasemzdobył drugie najważniejsze wyróżnienie - Wielką Nagrodę Jury.Filmy Polańskiego były już wcześniej prezentowane w Wenecji (). Jednak to ten jego najnowszy film odniósł największy sukces. Przypomnijmy, że w piątek obraz otrzymał też nagrodę FIPRESCI. Polański nie jest jedynym weteranem weneckiego festiwalu, który ponownie został doceniony. Roy Andersson zdobył już Złotego Lwa, pięć lat temu za. Teraz otrzymał Srebrnego Lwa za wyreżyserowanie. Cztery lata temu aktorską nagrodę pozaregulaminową otrzymał Luca Marinelli . Teraz zdobył Puchar Volpi dla najlepszego aktora za rolę w filmie. Dekadę po tym, jak po raz pierwszy Yonfan walczył o Złotego Lwa, otrzymał nagrodę za scenariusz filmuWśród największych przegranych dzisiejszej gali wymienia się Netfliksa i Noaha Baumbacha . Zrealizowana dla platformyzostała całkowicie pominięta, choć przed ceremonią wymienianą ją w gronie faworytów.Listę nagrodzonych znajdziecie poniżej:Naszą recenzję przeczytacie TUTAJ Relację z konferencji prasowej możecie obejrzeć TUTAJ Naszą recenzję przeczytacie TUTAJ Relację z konferencji prasowej możecie obejrzeć TUTAJ Naszą recenzję przeczytacie TUTAJ Naszą recenzję przeczytacie TUTAJ Naszą recenzję przeczytacie TUTAJ Naszą recenzję przeczytacie TUTAJ Naszą recenzję przeczytacie TUTAJ Nagroda im. Luigiego de Laurentiisa dla najlepszego filmu debiutanta: Amjad Abu Alala -(film pokazywany był w ramach Dni Weneckich)- Ricardo Laganaro- Joel Kachi BensonListę nagród pozaregulaminowych znajdziecie TUTAJ A poniżej nasze podsumowanie festiwalu w programie "Movie się":