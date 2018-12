Adam McKay mógł wyreżyserować "Strażników Galaktyki 3"

Jeśli zastanawialiście się, do kogo zgłosił się Marvel w poszukiwaniu twórcy, który wyreżyserowałbyw zastępstwie zwolnionego Jamesa Gunna , mamy odpowiedź. Adam McKay , twórcawłaśnie zdradził, że był jednym z potencjalnych kandydatów, z którymi rozmawiało studio.To nie pierwszy raz, kiedy Kevin Feige zwrócił się do McKaya . Reżyser był przecież jednym ze scenarzystów. Teraz zdradził, że już wielokrotnie rozmawiał ze studiem o reżyserowaniu filmu o którymś z superbohaterów. To on miał stanąć za kamerą- na etapie, kiedy projekt był jeszcze pełnometrażowym filmem, a nie serialem. Reżyser nie wyklucza też przyszłej współpracy z Marvelem., powiedział reżyser.W trakcie wywiadu McKay był przekonany, że prawa do postaci ma studio Fox i nie ma szans na realizację projektu. Dziennikarz, który przeprowadzał rozmowę, poinformował jednak twórcę o tym, że Disney przejmuje Foksa., odparł reżyser.Co powiecie na SIlver Surfera od Adama McKaya