Amazon przygarnia serial Chrisa Pratta i Antoine'a Fuquy

W lutym pisaliśmy o planach realizacji przez Chrisa Pratta Antoine'a Fuquę serialu "The Terminal List". Wtedy nie było wiadomo, dla kogo projekt powstanie. Teraz okazało się, że najlepsze warunki producentom zaproponował Amazon.Serial będzie ekranizacją powieści "The Terminal List" Jacka Carra. Jest to historia Jamesa Reece'a - komandosa Navy SEALS, który jako jedyny z całego oddziału przeżywa zasadzkę w trakcie niebezpiecznej misji. Bohater powraca do domu z głową pełną sprzecznych wspomnień oraz wątpliwości co do tego, kto naprawdę odpowiada za masakrę. Gdy na jaw wypływają nowe dowody dotyczące tragedii, życie bohatera zaczyna wisieć na włosku. Chris Pratt zagra główną rolę w serialu "The Terminal List" oraz będzie producentem wykonawczym. Antoine Fuqua będzie reżyserem i producentem całości. Zaś za scenariusz odpowie David DiGilio Fuqua nie po raz pierwszy będą ze sobą pracować. Panowie wcześniej spotkali się na planie filmu " Siedmiu wspaniałych ".