Amazon wyrzuca producenta "Zabójczej broni" i "Predatora"! Co się stało?

pomyślany był jako powrót do współpracy Joela Silvera Shane'em Blackiem . W przeszłości panowie robili wspólnie, a ostatnio Silver miał jednak inną wizję artystycznąod tej, jaką prezentowali reprezentanci Amazonu. Doszło podobno doW efekcie studio postanowiło odsunąć go od projektu.- złodziej, który w swoim fachu kieruje się surowym kodeksem honorowym. Jest przebiegły, efektywny, a kiedy trzeba i brutalny.Pierwotnie gwiazdą reżyserowanego przez Blacka miał być Robert Downey Jr. , ale ostatecznie będzie tylko producentem. W głównej roli zobaczymy za to Marka Wahlberga Parker jest bohaterem serii kryminałów pisanych przez Donalda E. Westlake'a pod pseudonimem Richard Stark. Po raz pierwszy spotkaliśmy go w powieści "The Hunter" z 1962 roku.Parker pojawiał się w kinie często, choć nie zawsze pod swoim literackim nazwiskiem. Tak było chociażby z dwoma ekranizacjami "The Hunter". W 1967 roku bohater filmu, którego zagrał Lee Marvin , nazywał się Walker. Zaś w 1999 roku bohater filmu, w którego wcielił się Mel Gibson , nazywał się Porter.Pod swoim literackim nazwiskiem Parker pojawił się w filmiez 2013 roku. Zagrał go w nim Jason Statham . I jest to ostatnie pojawianie się w kinach tej postaci.