Amy Adams świeżo upieczoną matką, której wydaje się, że jest psem

Sześciokrotnie nominowana do Oscarów Amy Adams zagra główną rolę w filmie " Nightbitch ". Będzie to ekranizacja książki Rachel Yoder, która zadebiutuje na księgarskim rynku latem przyszłego roku. Pisarka ma sama przygotować scenariusz i będzie jedną z producentek. Nightbitch " ma być czarną komedią o macierzyństwie. Jej bohaterką jest kobieta, której imienia nie poznamy. Kiedyś była artystką. Teraz siedzi w domu i opiekuje się swoim niedawno urodzonym synem. Kobietę z każdym dniem zaczyna coraz bardziej prześladować myśl, że zmienia się w psa...Projekt powstanie dla studia Annapurna Pictures. Będzie to piąty wspólny filmy wytwórni i Amy Adams . Wcześniejszymi tytułami są: " Mistrz ", " American Hustle ", " Ona " oraz " Vice ".