Andrew Dominik znalazł w końcu swoją Marilyn Monroe?

Po latach przygotowań Andrew Dominik ) znów spróbuje nakręcić, czyli filmową biografię Marilyn Monroe . Właśnie znalazł odtwórczynię głównej roli. Negocjacje w tej sprawie prowadzone są z Aną de Armas ).Scenariuszoparty jest na książce Joyce Carol Oates wydanej w Polsce pod tytułem. Jest to portret Marilyn Monroe, intymny i bezlitosny jak żaden inny: portret dziecka, kobiety, gwiazdy, nad którą zawisło fatum. W swoim, jak dotąd najambitniejszym dziele, Oates z wielką sympatią bada życie wewnętrzne kobiety, której przeznaczeniem było stać się największą legendą Hollywoodu. Blondynka to wybitny i poruszający obraz kultury zahipnotyzowanej przez własne mity, a także nadwątlonej rzeczywistości kruchych żywotów, które ta kultura pochwyciła w swój drapieżny uścisk. Dominik próbuje doprowadzić do realizacji filmu od 12 lat. Pierwotnie gwiazdą projektu miała być Naomi Watts . Kilka lat później angaż otrzymała Jessica Chastain , a producentem został Brad Pitt . Po raz ostatni o projekcie słyszeliśmy w 2016 roku, kiedy to wsparcia udzieliła mu platforma Netflix.Jeśli de Armas podpisze kontrakt, a Netflix ostatecznie da zielone światło, to zdjęcia rozpoczną się latem.