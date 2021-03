Armie Hammer oskarżony o gwałt i pobicie

Anonimowa kobieta, która jako pierwsza wysunęła zarzuty przeciw Armiemu Hammerowi , ujawniła swoją tożsamość władzom. 24-letnia Effie (której prośbę o nieujawnianie pełnego nazwiska i my uhonorujemy) opowiedziała na zamkniętej konferencji prasowej o gwałcie oraz brutalnym pobiciu, którego miał dopuścić się aktor.- wyznała kobieta w towarzystwie swojej prawniczki i dziennikarzy. Powiedziała również, że próbowała uciekać, lecz została siłą zatrzymana w domu.Effie poznała Hammera cztery lata temu dzięki Facebookowi. Romans na odległość szybko przeniósł się do rzeczywistości. Dziś kobieta utrzymuje, że padła ofiarą "taktyk manipulacyjnych" aktora, który z czasem zaczął się nad nią znęcać mentalnie, emocjonalnie i seksualnie. Hammer zaprzecza oskarżeniom. Utrzymuje, że wszelkie akty seksualne z Effie oraz innymi kobietami odbywały się za obopólną zgodą, zaś zgoda ta obejmowała cały przebieg tychże aktów. Jego prawnik, Andrew Brettler, zebrał materiał dowodowy w postaci korespondencji sms-owej - nie wiadomo jednak, czy będzie on w jakikolwiek sposób upubliczniony.usłyszeliśmy w oświadczeniu.Przypomnijmy: gwiazdor zniknął z przestrzeni publicznej po tym, jak do sieci trafiły informacje na temat jego życia prywatnego i fantazji seksualnych. Wiele osób było wstrząśniętych, dowiadując się, że Hammer miał dzielić się z kobietami wizjami pełnymi przemocy, gwałtu... i kanibalizmu. Później, za sprawą strony House of Effie, pojawiły się również oskarżenia o gwałt.W ubiegły czwartek magazyn "Vanity Fair" opublikował obszerny artykuł przybliżający upadek aktora znanego z takich filmów, jak " Tamte dni, tamte noce ", " Kryptonim U.N.C.L.E. ", " J. Edgar " i " The Social Network ". Poza opowieściami o toksycznych relacjach z matką oraz fascynacją bondage, a w szczególności japońską sztuki wiązania shibari (do której starał się przekonywać swoje partnerki, co dla części z nich pozostaje traumatycznym wspomnieniem), w artykule znalazły się też głosy broniące aktora. Jeden z jego przyjaciół miał stwierdzić, że wiele z komentarzy Hammera , które ujrzały światło dzienne, są niczym więcej jak przykładem jego specyficznego poczucia humoru i nie powinny być brane na poważnie, ani oceniane bez kontekstu.Pomimo trwającej pandemii COVID-19 Armie Hammer planował występ u boku Jennifer Lopez w romantycznej komedii akcji " Shotgun Wedding " oraz udział w serialu " The Offer " o kulisach powstania " Ojca chrzestnego ". Te plany są już nieaktualne i na razie nie wiadomo, czy i kiedy ponownie zobaczymy go w produkcji hollywoodzkiej (poza tymi, które są już nakręcone i czekają na premierę, jak na przykład " Śmierć na Nilu ").Więcej informacji wkrótce