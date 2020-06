Będą Oscary? Viggo Mortensen i reżyser "Green Book" kręcą nowy film

Po udanej współpracy nad filmem "Green Book" Viggo Mortensen i reżyser Peter Farrelly znów spotkają się na planie. I ponownie będzie to film inspirowany prawdziwą historią.Obraz nie ma na razie tytułu. Podstawę scenariusza stanowić będzie książka "The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War". Jej współautor - John "Chickie" Donohue - opowiedział w niej swoją własną historię. W 1967 roku opuścił on Nowy Jork i rozpoczął wyprawę, której celem było odnalezienie kumpli z dzieciństwa i napicie się z nimi piwa. Kumple byli wtedy w armii i walczyli w Wietnamie. Farrelly będzie reżyserem całości, a Mortensen zagra jedną z ról drugoplanowych. Scenariusz przygotowali Brian Currie (współproducent " Green Booka ") i Pete Jones. Green Book " był wielkim komercyjnym i prestiżowym sukcesem. Farrelly odebrał Oscara dla najlepszego filmu, a Mortensen zdobył nominację do nagrody Akademii.