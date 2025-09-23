"Man of Tomorrow": Czy to on zostanie przeciwnikiem Supermana?

Jakiś czas temu informowaliśmy, że James Gunn rozpoczął już pracę nad filmową kontynuacją "Supermana". W "Man of Tomorrow" superbohater połączy siły z Lexem Luthorem w walce przeciw większemu zagrożeniu. Imię filmowego przeciwnika do dziś pozostawało owiane tajemnicą. Tymczasem sam James Gunn przychodzi z pierwszą wskazówką, kim może być główny filmowy antagonista.
"Man of Tomorrow" – kto przeciwnikiem Supermana? James Gunn
wczoraj podzielił się kolejnym postem na platformie X dotyczącym swojego nowego filmowego projektu – "Superman: Man of Tomorrow
". Na załączonej przez niego fotografii widzimy stos kartek składający się na drugi draft scenariusza nadchodzącego widowiska – dokument jest dodatkowo opatrzony wczorajszą datą. Najważniejsze znajduje się jednak w samym centrum okładki. Gunn
zdecydował się umieścić tam anatomiczny przekrój ludzkiego mózgu. Fani na całym świecie odebrali fotografię jednoznacznie: ich zdaniem wykres sugeruje, że naprzeciw Supermana w "Man of Tomorrow
" stanie Brainiac, jeden z ikonicznych antagonistów DC. Oryginalny post z platformy X możecie zobaczyć poniżej.
Brainiac idealnie pasowałby do luźniejszego, bardziej komediowego tonu nowego uniwersum DC – sam projekt jego postaci idealnie trafia w preferowaną estetykę Jamesa Gunna
. Gdyby złoczyńca faktycznie pojawił się w "Man of Tomorrow
", byłaby to jego pierwsza obecność w jakiejkolwiek dotychczasowej produkcji aktorskiej od DC.
"Superman: Man of Tomorrow": Co wiemy o filmie? Gunn
zapowiedział, że chce rozpocząć prace na planie widowiska "Superman: Man of Tomorrow
" już w kwietniu przyszłego roku.Film trafi na ekrany 9 lipca 2027 roku.
Nicholas Hoult i David Corenswet jako Lex Luthor i Superman
Zanim "Man of Tomorrow
" trafi na ekrany, poznamy bliżej jego kuzynkę – graną przez Milly Alcock
Karę Zor-El, czyli Supergirl
. Premiera reżyserowanego przez Craiga Gillespiego
widowiska "Supergirl: Woman of Tomorrow
" zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku. Aktualnie trwa emisja drugiego sezonu "Peacemakera
". Przedstawione w nim wydarzenia są powiązane z fabułą "Supermana
".
