"Man of Tomorrow": Czy to on zostanie przeciwnikiem Supermana?

Jakiś czas temu informowaliśmy, że James Gunn rozpoczął już pracę nad filmową kontynuacją "Supermana". W "Man of Tomorrow" superbohater połączy siły z Lexem Luthorem w walce przeciw większemu zagrożeniu. Imię filmowego przeciwnika do dziś pozostawało owiane tajemnicą. Tymczasem sam James Gunn przychodzi z pierwszą wskazówką, kim może być główny filmowy antagonista.

"Man of Tomorrow" – kto przeciwnikiem Supermana?



James Gunn wczoraj podzielił się kolejnym postem na platformie X dotyczącym swojego nowego filmowego projektu – "Superman: Man of Tomorrow". Na załączonej przez niego fotografii widzimy stos kartek składający się na drugi draft scenariusza nadchodzącego widowiska – dokument jest dodatkowo opatrzony wczorajszą datą. Najważniejsze znajduje się jednak w samym centrum okładki. Gunn zdecydował się umieścić tam anatomiczny przekrój ludzkiego mózgu. Fani na całym świecie odebrali fotografię jednoznacznie: ich zdaniem wykres sugeruje, że naprzeciw Supermana w "Man of Tomorrow" stanie Brainiac, jeden z ikonicznych antagonistów DC. Oryginalny post z platformy X możecie zobaczyć poniżej.

 

Brainiac idealnie pasowałby do luźniejszego, bardziej komediowego tonu nowego uniwersum DC – sam projekt jego postaci idealnie trafia w preferowaną estetykę Jamesa Gunna. Gdyby złoczyńca faktycznie pojawił się w "Man of Tomorrow", byłaby to jego pierwsza obecność w jakiejkolwiek dotychczasowej produkcji aktorskiej od DC. 



"Superman: Man of Tomorrow": Co wiemy o filmie?



Gunn zapowiedział, że chce rozpocząć prace na planie widowiska "Superman: Man of Tomorrow" już w kwietniu przyszłego roku.Film trafi na ekrany 9 lipca 2027 roku.

Nicholas Hoult i David Corenswet jako Lex Luthor i Superman


Zanim "Man of Tomorrow" trafi na ekrany, poznamy bliżej jego kuzynkę – graną przez Milly Alcock Karę Zor-El, czyli Supergirl. Premiera reżyserowanego przez Craiga Gillespiego widowiska "Supergirl: Woman of Tomorrow" zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku. Aktualnie trwa emisja drugiego sezonu "Peacemakera". Przedstawione w nim wydarzenia są powiązane z fabułą "Supermana".

"Superman" w podcaście Mam parę uwag



Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie" Jamesa Gunna:



Zobacz zwiastun "Supermana"



"Superman" trafił na ekrany kin w lipcu tego roku. Na całym świecie zarobił do tej pory 611,6 miliona dolarów, co daje mu siódme miejsce w światowym box offisie. Wcielającemu się w tytułową rolę Davidowi Corenswetowi partnerowali m.in. Rachel Brosnahan (jako Lois Lane) i Nicholas Hoult (jako Lex Luthor). Przypominamy zwiastun: 

