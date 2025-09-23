Newsy Filmy Gwiazda "Peacemakera" w komedii twórcy "Randki na weselu"
Gwiazda "Peacemakera" w komedii twórcy "Randki na weselu"

Jeśli komediowy talent Danielle Brooks poznaliście dopiero przy okazji serialu "Peacemaker", już niebawem będziecie mogli docenić go jeszcze bardziej. Aktorka stanie bowiem u boku Cameron Diaz w filmie komediowym "Bad Day". Jego reżyserem będzie twórca "Randki na weselu", Jake Szymanski.

"Bad Day" – co wiemy?



Szymanski zrealizuje projekt dla Netflixa i zgodnie ze swoją metodą pracy będzie odpowiadał wyłącznie za reżyserię produkcji. Scenariusz napisała z kolei Laura Solon, autorka znana przede wszystkim ze współpisania świątecznych filmów "W śnieżną noc" czy "Firmowa gwiazdka". "Bad Day" będzie jej pierwszym w pełni autorskim scenariuszem.

GettyImages-2193767812.jpg Getty Images © Dave Benett
Cameron Diaz, główna gwiazda produkcji


Według informacji dziennikarzy The Hollywood Reporter, "Bad Day" opowie historię samotnej matki, która desperacko próbuje dotrzymać obietnicy złożonej swojej córce. Przeszkadzać jej będzie tytułowy "zły dzień", opisywany przez dziennikarzy jako najgorszy dzień w jej dorosłym życiu.

Na ekranie Danielle Brooks poza Cameron Diaz, znany ze "Świata według Bundych" i "Współczesnej rodziny" Ed O'Neill, a także komik John Higgins. Całość projektu określana jest jako "Upadek" Joela Schumachera na opowiedziany wesoło. Zdjęcia rozpoczną się jesienią w Nowym Jorku i New Jersey.

