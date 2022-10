Viggo Mortensen kręci western romantyczny z Vicky Krieps

Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis

"The Dead Don’t Hurt" – nowy film Viggo Mortensena. O czym opowie?

Po ciepło przyjętym reżyserskim debiucie " Jeszcze jest czas Viggo Mortensen ponownie stanie za kamerą. Nowe przedsięwzięcie trzykrotnie nominowanego do Oscara aktora określane jest jako western romantyczny. Projekt nosi tytuł "The Dead Don’t Hurt", a jego gwiazdą jest Vicky Krieps (" Nić widmo "). Na ekranie zobaczymy też samego Mortensena . Zdjęcia mają się rozpocząć już 12 października w Kanadzie.Akcja westernu "The Dead Don’t Hurt" ma się rozgrywać w latach 60. XIX wieku. Krieps wcieli się w niezależną francuską Kanadyjkę Vivienne, która zakochuje się w duńskim imigrancie o imieniu Holger (w tej roli Mortensen ). Razem z nim przenosi się do jego domu nieopodal spokojnego miasteczka na uboczu. Kiedy Holger zostaje zmuszony do wyjazdu i wzięcia udziału w wojnie secesyjnej, Vivienne w pojedynkę będzie musiała stawić czoła męskim układom w okolicy – potężnemu ranczerowi, jego krnąbrnemu synowi i skorumpowanemu burmistrzowi. Kiedy los znów połączy bohaterów, oboje będą musieli na nowo odnaleźć drogę do wspólnego życia.Co o filmie mówi sam Mortensen – przekonuje w oficjalnym oświadczeniu.Role w filmie dostali też: Danny Huston Poniżej przypominamy zapowiedź debiutu reżyserskiego Mortensena Jeszcze jest czas ".