Gloria Artis dla FPFF i Dyrektorki Artystycznej Joanny Łapińskiej

Podczas Gali Otwarcia, 22 września 2025 roku, wręczony został Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" dla Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni za produkcję Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" dla Joanny Łapińskiej, Dyrektor Artystycznej Festiwalu.



Festiwal Polskich Filmów Fabularnych otrzymał to zaszczytne wyróżnienie za liczącą już pół wieku działalność na rzecz rozwoju i popularyzacji polskiego kina artystycznego, w kraju i na świecie, oraz za stworzenie przestrzeni, w której widzowie, twórcy, krytycy i organizatorzy życia filmowego mogą wymieniać idee i pomysły wpływające stymulująco na rozwój polskiej kinematografii, ale także dzielić się emocjami, które towarzyszą projekcjom i wydarzeniom specjalnym.



Joanna Łapińska otrzymała z kolei wyróżnienie za długoletnią pracę organizacyjną, jurorską i ekspercką dla kilku najważniejszych festiwali oraz instytucji filmowych w Polsce, m.in. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, Festiwalu Transatlantyk, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.



Laudacja: Joanna Łapińska – wyjątkowa osobowość, która potrafi łączyć pasję i wiedzę o filmie, z kompetencjami organizacyjnymi i umiejętnością jednoczenia ludzi świata artystycznego, politycznego i biznesu w imię dobra wspólnego jakim jest polskie kino. Za determinację tworzenia nowych przestrzeni i ścieżek kultury filmowej, odwagę mówienia w równym stopniu o kryzysach i sukcesach polskiej kinematografii, pasję odkrywania tego co frapujące i nieoczywiste i docenianie głównego nurtu. Za każdy festiwal, który wyszedł spod jej dłuta, bo w każdym było wiele twórczego powietrza – od Nowych Horyzontów, przez Transatlantyk, aż po Gdynię, porywającego za sobą rzesze miłośników filmu. Z życzeniami, aby jej zamiłowanie i cierpliwość do kina nie ustawały i kreśliły szeroką przyszłość przed polską kulturą.