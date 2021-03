Będzie kinowa wersja gry "Ghost of Tsushima" od reżysera "Johna Wicka"

Sony Pictures oraz PlayStation Productions szykują się do realizacji kinowego widowiska "Ghost of Tsushima". Będzie to adaptacja bestsellerowej gry pod tym samym tytułem Szczegóły widowiska nie są na razie znane. Wiadomo, że za reżyserię odpowiadać będzie Chad Stahelski , który jednak wcześniej wejdzie na plan filmu " John Wick 4 ". Stahelski ma również być jednym z producentów całości. Chad Stahelski będzie więc w najbliższych latach mocno zapracowaną osobą. Oprócz "Ghost of Tsushima" i " Johna Wicka 4 " ma w planach trzy inne filmy: " Highlander ", "Kill or Be Killed" i "Sandman Slim" oraz dwa seriale: "Gangsters of Shanghai" i " Rain ".Akcja gry " Ghost of Tsushima " osadzona była pod koniec XIII wieku, kiedy to imperium mongolskie unicestwiało całe narody w ramach swojej kampanii podboju Wschodu. Wyspa Tsushima to jedyne, co stoi na drodze pomiędzy Japonią kontynentalną a nadciągającą potężną flotą mongolską prowadzoną przez bezlitosnego i przebiegłego generała Khotun Khana. Gdy wyspa płonie po pierwszej fali mongolskiego ataku, samurajski wojownik Jin Sakai zostaje jednym z ostatnich członków swojego klanu. Jin jest gotów podjąć wszelkie możliwe działania, aby chronić swój lud i odzyskać swój dom. Musi odłożyć na bok tradycje, które ukształtowały go jako wojownika, aby wymyślić nową ścieżkę – ścieżkę Ducha – i wziąć udział w niestandardowej walce o wyzwolenie wyspy Tsushima."Ghost of Tsushima" będzie drugim wspólnym projektem Sony Pictures i PlayStation Productions. Pierwszym jest będący w postprodukcji " Uncharted ".