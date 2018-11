BIULETYN: "Ocaleni" wyeliminowani z ramówki CBS

Stacja CBS kasuje serial. Trzeciego sezonu nie będzie. [za: The Hollywood Reporter] Michael Buie dołączyli do obsady filmu o Rogerze Ailesie, szefie stacji Fox News, który w 2016 roku został zmuszony do odejścia po tym, jak wyszło na jaw, że molestował pracownice i zwalniał te, które mu odmawiały. [za: Deadline] Amber Anderson znaleźli się w obsadzie niezależnej kanadyjskiej produkcji. Jest to historia zdesperowanej studentki, która udaje, że jest chora na raka, by zbierać pieniądze na rzekomo niezbędną terapię. [za: The Hollywood Reporter]Zackary Momoh dołączył do obsady filmu. Jest to kontynuacja. [za: Deadline] Rachael Carpani zagra u boku Bena Afflecka w filmieo gwieździe koszykówki, który przez nałóg stracił wszystko. Teraz szuka odkupienia jako trener szkolnej drużyny. [za: Deadline] Donnie Yen pozwał producentów. Uznał, że został przez nich oczerniony w poście, w którym stwierdzili, że słaby wynik box-office'owy widowiska jest wyłącznie jego winą. [za: The Hollywood Reporter]