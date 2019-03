BIULETYN: Netflix powalczy o Oscara dla pełnometrażowej animacji

Po zdobyciu Oscara dla najlepszego filmu fabularnego Netflix ma nowy cel: nagroda Akademii w kategorii pełnometrażowy film animowany. Platforma wierzy, że szansę na nią maw reżyserii Sergio Pablosa . Zapowiedziano więc, że film trafi do kin, by wypełnić warunki niezbędne do zakwalifikowania się do oscarowego wyścigu.to opowieść o tym, jak Mikołaj został Świętym Mikołajem. [za: The Hollywood Reporter] Bryan Craig dołączył do obsady filmu. Jest to historia młodej Latynoski, która ma przed sobą świetlaną przyszłość w San Francisco lat 70. ubiegłego wieku. Przerywa to nieplanowana ciąża. Kobieta nie poddaje się i wbrew wszystkiemu, pracując na kilku etatach jednocześnie, samotnie wychowując córkę, walczy z systemem i staje się odnoszącą sukcesy właścicielką atrakcyjnych działek w mieście. [za: Deadline] Donnie Yen zagra policyjnego mentora głównego bohatera ( Nicholas Tse ), w kryminale. Jest to historia policjanta, który nie dba o etykę, liczy się tylko kariera. Jego działania prowadzą go jednak do więzienia. Tam poprzysięga zemstę na swoim mentorze, którego uważa za winnego swojego położenia. [za: The Hollywood Reporter] Nigel Williams przygotowuje scenariusz serialu historycznego. Punktem wyjścia jest zatonięcie statku z Ryszardem Lwie Serce. Wszyscy sądzą, że nie żyje. Rozpoczyna się więc walka o tron Anglii. Matka Ryszarda, Eleonora Akwitańska chce, by koronę zdobył jej syna Jan bez Ziemi. Jednak zgodnie z prawem dziedziczenia na tronie powinien zasiąść Artur Pogrobowiec, brat Ryszarda. Jego matka, Konstancja księżna Bretanii, nie zamierza oddać tronu syna bez walki. [za: Deadline]Koreański melodramatdoczeka się tajskiego remake'u. W głównych rolach wystąpią Thitipoom Techaapaikhun i modelka Ranchrawee Uakoolwarawat. [za: The Hollywood Reporter]Jedna z największych box-office'owych niespodzianek ubiegłego roku w Japonii, komediowy horror(One Cut of the Dead), doczeka się angielskojęzycznego remake'u. Podobnie jak oryginał, wersja amerykańska również ma być zrealizowana za niewielkie pieniądze. [za: Variety]Scenarzyści John Francis Daley szykują horror. Przygotują fabułę, wyreżyserują go i wyprodukują. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że tytuł brzmi, a całość ma być komediowym horrorem o dorastających nastolatkach. [za: Deadline] Julia Stiles dołączyły do obsady inspirowanego prawdziwą historią filmu. Opowie on o o grupie striptizerek, które manipulowały bogatymi bankierami z Wall Street, wyciągając od nich astronomiczne sumy. [za: The Hollywood Reporter] Lucy Liu szykuje serial-antologię. Będzie jego producentką i wyreżyseruje przynajmniej jeden, pilotowy, odcinek. Serial opowiadać będzie o kobietach, które dokonały bohaterskich czynów, o czym nie wszyscy dziś pamiętają. [za: The Hollywood Reporter]Broadwayowski musical z 1997 rokuzostanie zekranizowany. Za projekt odpowiada Alexander Dinelaris , który napisał scenariusz i całość wyprodukuje. [za: Deadline] David Bradley dołączyli do obsady serialu Garetha Evansa . Jego akcja ma rozgrywać się we współczesnym Londynie rozdartym przez wojny międzynarodowych gangów. Fabuła rusza w momencie, gdy boss jednego z gangów zostaje zamordowany, co zaburza panujący dotychczas kruchy pokój. [za: The Hollywood Reporter]Model/youtuber Chella Man dołączył do obsady drugiego sezonu. Wcieli się w postać Josepha Wilsona, lepiej znanego jako Jericho. [za: Deadline]