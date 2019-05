BIULETYN: "Star Trek: Picard", "Snowpiercer", "Madam Secretary"

Ogłoszono tytuł serialu o przygodach Jean-Luc Picarda. Jak można się było spodziewać, brzmi on. [za: Twitter] Jared Harris zagra jedną z głównych ról w filmie, który wyreżyseruje jego brat Damian Harris . Będzie to historia popularnego nauczyciela, który próbuje pomóc jednemu z uczniów i jednocześnie poradzić sobie z własnymi problemami. [za: Screen Daily]Serialjednak ujrzy światło dzienne. Jego premiera planowana jest na przyszły rok. Co więcej, zlecono produkcję drugiego sezonu. Serial nie pojawi się jednak na antenie TNT lecz TBS, które dotąd znane było raczej z komediowych programów. [za: Collider]dobiega końca. Szósty sezon będzie ostatnim. [za: The Hollywood Reporter] Richard Brake dołączyli do obsady filmu. Bohaterem filmu jest profesjonalny zabójca, który musi wytropić i zabić pewną osobę, by spłacić dług zaciągnięty u swojego mentora. Zlecenie jest jednak bardzo nietypowe: nazwisko i wygląd celu pozostają nieznane, wiadomo jedynie, że stawi się w pewnym małomiasteczkowym barze o pewnej godzinie. Każdy z klientów może być tym właściwym, nawet tajemnicza kelnerka. [za: Deadline] Ate de Jong stanie za kamerą filmu. Podstawę fabuły stanowić będą pamiętniki Hannah Goslar, która była przyjaciółką Anny Frank. Dziewczynki straciły ze sobą kontakt w 1942 roku, ale trzy lata później spotkały się w obozie koncentracyjnym. [za: Variety] Camrus Johnson znaleźli się w obsadzie niezależnego filmu, który wyreżyseruje według własnego scenariusza Mike Perrone. Obraz odsłoni mroczną stronę przemysłu modowego i życia modelek i modeli. [za: Deadline] Gong Li zagra legendarną chińską koszykarkę Lang Ping. Obraz wyreżyseruje Peter Chan. Premiera planowana jest na okres Igrzysk Olimpijskich w Tokio. [za: The Hollywood Reporter]