Powiększa się obsada nowego filmu Davida Finchera

), Lily Collins ) i Charles Dance ) dołączyli do obsady nowego filmu Davida Finchera pt.To historia Hermana J. Mankiewicza , dziennikarza i krytyka, który w latach 20. ubiegłego wieku za namową szefów studia Paramount przeniósł się do Hollywood. Pracował tam jako scenarzysta. Jego najsłynniejszym dziełem, ale zarazem źródłem największych problemów, był Mankiewicz popadł w konflikt z reżyserem filmu Orsonem Wellesem . Oskarżał go o to, że chciał zagarnąć całą sławę dla siebie i że nawet próbował przekupić go, byle tylko Mankiewicz zrezygnował z żądania umieszczenia jego nazwiska w napisach jako współautora tekstu. Seyfried wcieli się w gwiazdę ekranu, Marion Davis Collins przypadła rola Rity Alexander, sekretarki Mankiewicza.Głównego bohatera zagra Gary Oldman . Autorem scenariusza filmu jest nieżyjący już ojciec reżysera, Jack Fincher. Zdjęcia ruszają w listopadzie.Realizowany w czerni i bieli projekt powstaje dla Netfliksa.