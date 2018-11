BIULETYN: Alec Baldwin aresztowany za bójkę na parkingu

Getty Images © Presley Ann



W piątek nowojorska policja aresztowała Aleca Baldwina . Krewki aktor pokłócił się z mężczyzną o miejsce parkingowe. Według doniesień mediów pobił swojego oponenta, który został przewieziony do szpitala. Baldwin został już oskarżony o napaść. Wyrok zapadnie pod koniec miesiąca. [za: Deadline] Brianna Hildebrand dołączyła do obsady filmu SF. Będzie to opowieść o statku kosmicznym przewożącym w XXII wieku 20 tysięcy kolonistów z umierającej Ziemi na Proxima Centauri b. [za: The Hollywood Reporter] Scott Speer został wybrany na stanowisko reżysera mrocznej komedii romantycznej pod tytułem. Akcja rozgrywać się będzie w niedalekiej przyszłości, kiedy eutanazja będzie dostępna dla każdego chętnego, który ukończył 21 lat. Dwójka bohaterów czeka właśnie na zakończenie swoich żywotów. Spotykają się w klinice eutanazyjnej i spędzają razem ostatnie 24 godziny. W tym czasie rodzi się między nimi uczucie... [za: Deadline]Powstanie amerykański remake filmu. Jedną z jego gwiazd będzie Letitia Wright . [za: Variety] Kevin Pollak znaleźli się w obsadzie nowego horroru Waymona Boone'a . Będzie to historia grupy młodych osób korzystających z aplikacji łączącej świat żywych i umarłych. Kierując się jej wskazówkami docierają do opuszczonego zamczyska. [za: Screen Daily] McG wyprodukuje dla Netfliksa kolejny film. Projekt nosi tytułi wyreżyseruje go Nzingha Stewart . Bohaterką filmu będzie 16-letnia Jodi, której życie w liceum nie jest łatwe. A wszystko przez to, że ma dużo ponad 180 cm wzrostu i jest najwyższą dziewczyną w szkole (wyższą też od większości chłopaków). Twórcy zapowiadają, że obraz będzie miał klimat typowy dla filmów Johna Hughesa . [za: Deadline] Charles Dance wyreżyseruje. Zagra w nim również jedną z ról. Będzie to opowieść o grupie nieznajomych, którzy uciekli przed nieznośną radością świąt Bożego Narodzenia na odludną szkocką wyspę. [za: Screen Daily] Lamorne Morris został gwiazdą serialupowstającym dla platformy Hulu. Będzie to połączenie animacji z grą żywych aktorów, a fabuła inspirowana będzie życiem i twórczością rysownika Keitha Knighta, który jest współscenarzystą całości. Główny bohater to odnoszący sukcesy rysownik mieszkający w San Francisco. Jego życie zmienia się diametralnie po incydencie z udziałem policjantów.[za: Deadline] William Oldroyd zostały wybrany na stanowisko reżysera filmu Steven Knight napisał scenariusz. Będzie to historia dwóch braci-imigrantów mieszkających w Londynie, gdzie rosyjski agent wyrósł na prawą rękę mafijnego bossa i dostaje zadanie wyeliminowania jednego ze swoich rodaków. [za: The Hollywood Reporter] Kurtwood Smith dołączyli do obsady serialu stacji Epix. Będzie to historia młodego chłopaka, który chce oszukać lokalnego pastora. Nie wie, że ten jest człowiekiem zupełnie innym od tego, co sugeruje jego publiczny wizerunek... [za: Deadline]