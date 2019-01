BIULETYN: Dušan Makavejev nie żyje

W Belgradzie w wieku 87 lat zmarł serbski reżyser Dušan Makavejev . Był on autorem kontrowersyjnego, nagrodzonej w Berlinie Srebrnym Niedźwiedziemoraz walczących o Złotą Palmę filmów:. [za: Danas]Netflix zamawia czwarty sezon serialu animowanego. [za: The Hollywood Reporter] Dustin Ingram dołączył do obsady serialu stacji HBO. Na razie nie podano, kogo zagra. Wiadomo jedynie, że będzie to kluczowa rola drugoplanowa. [za: Deadline]Netflix zamówił drugi sezon serialu animowanego. [za: The Wrap] Elizabeth Reaser dołączyli do obsady trzeciego sezonu serialu. Zagrają małżeństwo Winslowów. On jest charyzmatycznym dowódcą wojskowym, ona stanie się przyjaciółką i inspiracją dla Sereny Joy. [za: Deadline]Sztukazostanie przeniesiona na ekran kinowy. Akcja osadzona jest w 1611 roku i opowiada historię Emilii Bassano, pierwsza mieszana rasowo angielka, która została profesjonalną poetką i był prawdopodobnie inspiracją dla sonetów Szekspira. [za: Screen Daily]Ava Michelle zagra tytułową rolę w komedii Netfliksa. Bohaterką filmu jest 16-letnia Jodi, której życie w liceum nie jest łatwe. A wszystko przez to, że ma dużo ponad 180 cm wzrostu i jest najwyższą dziewczyną w szkole (wyższą też od większości chłopaków). [za: Deadline] Olivia Sui zagrają główne role w niezależnym horrorze. Obraz wyreżyseruje według własnego scenariusza Jacob Johnston. Jest to historia grupy przyjaciół, która poprzysięga pomścić śmierć jednego z nich na festiwalu muzycznym. Wkrótce jednak sami stają się celem ataków prześladowcy. [za: Deadline] Noah Schnapp dołączył do obsady serialu animowanego przygotowywanego dla wirtualnej rzeczywistości. Jest to ekranizacja książki Neila Gaimana wydanej w Polsce pod tytułem. Ze ściany dobiegają odgłosy skradania, szurania i tupania. Lucy jest pewna, że w ścianach domu żyją wilki – a, jak wszyscy wiedzą, jeśli wilki wyjdą ze ścian, to już koniec. Oczywiście rodzina jej nie wierzy. I wtedy, pewnego dnia, wilki wychodzą. Ale to wcale nie koniec. [za: Variety]Waterman Entertainment zakupiło prawa do ekranizacji cyklu książek dla dzieci. Jej pierwszy tom został wydany w Polsce pod tytułem. Gerald został właśnie najbogatszym nastolatkiem na naszej planecie, ale kogo to obchodzi, gdy trzeba zrezygnować z wymarzonych wakacji. I to z powodu pogrzebu ciotki, której nigdy się nie widziało. Wprawdzie spadek wart 20 miliardów funtów to niezła sumka, ale nie wtedy, gdy w grę wchodzi morderstwo i kradzież wielkiego diamentu. Tropy prowadzą do British Museum i w podziemia londyńskiego metra, ale czy chłopcu uda się odkryć tajemnicę ciotki Geraldiny i uwolnić się od demonicznego chudzielca? [za: Deadline] Lennon Parham dołączył do obsady serialu YouTube'a. Projekt inspirowany jest filmem "Gorzka siedemnastka". [za: The Hollywood Reporter] DeVon Franklin szykuje kolejny chrześcijański projekt. Tym razem będzie to musical łączący animację i grę aktorską. Film opowie o tym, jak w Raju zwierzęta i ludzie odkryli znaczenie przyjaźni, wspólnoty i jedności, kiedy świat dopiero został stworzony. [za: Deadline]Powstanie angielskojęzyczny remake argentyńskiej komedii. Nowa wersja będzie nosić tytuł, a jej scenariusz napiszą Eduardo Cisneros Jason Shuman . Oryginał był historią pewnej rodziny, której uporządkowane życie zmienia się w totalny chaos, kiedy matka postanawia sama wyjechać na wakacje. [za: Deadline]