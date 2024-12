"Klan" wymięka. Oto najdłużej emitowane seriale w historii

Ledwie kilka dni przed premierą serialu " Szpital miejski Alfred Hitchcock pokazał publiczności swój najnowszy film " Ptaki ", a grupa The Beatles wydała debiutancki album "Please Please Me". Tymczasem losy personelu medycznego z placówki w mieście Port Charles nadal trwają. W maju 2022 produkcja przekroczyła zawrotną liczbę 15 tysięcy odcinków. Wśród tytułów odbierających nagrody Emmy dla najlepsze dramatu w dziennej telewizji to rekordzista z 14 wygranymi na koncie. Produkcja stacji ABC stworzyła też swoje uniwersum, w tym spin-offy " General Hospital: Night Shift " i " Port Charles ".