BIULETYN: Mark Hamill w finale serialu "Elena z Avaloru"

Serial " Elena z Avaloru " dobiega końca. W finałowym odcinku gościnnie wystąpią takie gwiazdy jak Mark Hamill Andy Garcia . Ostatni odcinek będzie miał swoją premierę w USA 23 sierpnia. [za: The Hollywood Reporter] Billy Eichner zagra główną rolą w filmie "Man in the Box". Będzie to biografia aktora Paula Lynde'a , który pomimo że cieszył się olbrzymią popularnością w telewizji, w Hollywood nigdy nie miał szan się przebić, ponieważ żył w czasach, kiedy żeby być gwiazdą, geje musieli udawać, że są hetero. [za: Deadline]W 2018 planowano realizację filmu "Rub and Tug", którego gwiazdą miała być Scarlett Johansson . Jej udział został jednak skrytykowany. Ludziom nie spodobało się to, że aktorka miała się wcielić w transseksualnego mężczyznę. Teraz projekt powraca, ale już nie jako film a serial telewizyjny. Bohaterem serialu będzie Dante Tex Gill, który w latach 70. założył w Pittsburghu sieć salonów masażu, które z czasem przekształciły się w ekskluzywne domy publiczne. Jego pozycja stała się tak mocna, że zaczął być ważną szychą w gangsterskim półświatku, co okazało się początkiem jego upadku, ponieważ jego osobą zainteresowała się policja. [za: Collider] Cory Edwards , reżyser " Czerwonego Kapturka - Prawdziwej historii ", szykuje się do realizacji nowej animacji. Projekt nosi tytuł "Doomstar: Janitorial" i pomyślany jest jako komedia sf. Bohaterem jest Gabe, który pracuje jako woźny na bojowym okręcie kosmicznym. Kiedy kolejnym celem statku staje się rodzinna planeta Gabe'a, razem ze swoimi kumplami-robotnikami postanawia dokonać sabotażu... [za: Deadline] Olivia Newman zajmie się reżyserią filmu "Where the Crawdads Sing". Będzie to ekranizacja książki Delii Owen wydanej w Polsce pod tytułem "Gdzie śpiewają raki". Pogłoski o Dziewczynie z Bagien latami krążyły po Barkley Cove, sennym miasteczku u wybrzeży Karoliny Północnej. Dlatego pod koniec 1969 roku, gdy na mokradłach znaleziono ciało przystojnego Chasea Andrewsa, miejscowi zwrócili się przeciwko Kyi Clark, zwanej Dziewczyną z Bagien. Lecz Kya nie jest taka, jak o niej szepczą. Wrażliwa i inteligentna, zdołała sama przetrwać wiele lat na bagnach, które nazywa domem, choć jej ciało tęskniło za dotykiem i miłością. Przyjaźni szukała u mew, a wiedzę czerpała z natury. Kiedy dzikie piękno dziewczyny intryguje dwóch młodych mężczyzn z miasteczka, Kya otwiera się na nowe doznania — i dzieją się rzeczy niewyobrażalne. [za: The Hollywood Reporter] Elizabeth Banks będzie jedną z producentek serialu komediowego "Foxy". Będzie to opowieść o dwóch samotnych matkach żyjących w Południowej Kalifornii w latach 70. [za: Deadline]Francesco Totti, włoski piłkarz związany z drużyną AS Roma, zdobywca tytułu mistrza świata z reprezentacją Włoch w 2006 roku, doczeka się swojej własnej biografii. Serial wyreżyseruje Luca Ribuoli. [za: Deadline] John Karna zagrają główne role w krótkometrażówce produkowanej przez Timura Bekmambetova . Projekt nosi tytuł "Love in Isolation" i opowie o dwójce młodych osób, które poznały się przez aplikację randkową. Kiedy w końcu zdecydowali się na spotkanie w realu, wybuchła pandemia koronawirusa, co pokrzyżowało ich plany. [za: The Hollywood Reporter] Kim Coates dołączył do obsady serialu " Van Helsing ". Zagra hrabiego Dalibora, męża Olivii, który pomimo dobrych intencji podejmuje kilka tragicznych w skutkach decyzji. [za: Deadline]"Magpie Murders" - powieść Anthony'ego Horowitza wydana w Polsce pod tytułem "Morderstwa w Somerset" - zostanie zekranizowana w formie 6-odcinkowego serialu. Pisarz sam przygotuje scenariusz. Jest to historia Susan Ryeland, redaktorki londyńskiego wydawnictwa, która otrzymuje nieukończony manuskrypt powieści autora cyklu bestsellerowych kryminałów. Nie wie, że wywróci on jej życie do góry nogami... [za: Deadline]Bridget Everett została gwiazdą serialu komediowego stacji HBO. Projekt nosi tytuł "Somebody Somewhere" i będzie inspirowany życiem aktorki. [za: The Hollywood Reporter] David Zabel szykuje dla stacji CBS serial "Repeat". Będzie to amerykański remake japońskiego serialu pod tym samym tytułem. Jest to historia grupy pozornie niezwiązanych ze sobą osób, które w niewyjaśnionych okolicznościach cofają się w czasie o 10 miesięcy otrzymując szansę na naprawienie błędów, uniknięcie pomyłek i podjęcie decyzji znając przyszłe wydarzenia. Bohaterowie szybko odkryją, że zmiany przez nich dokonane będą miały nieprzewidziane, często śmiertelnie niebezpieczne konsekwencje... [za: Deadline]