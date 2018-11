BIULETYN: Powiększa się obsada serialu "Veronica Mars"

Powiększa się obsada serialu, którego wznowienie planowane jest przez platformę Hulu. Clifton Collins Jr. zagra cyngla meksykańskiego kartelu, który ma zabić osobę odpowiedzialną za śmierć kuzyna żony szefa. Na miejscu zakochał się w dziewczynie, przez co zaczyna mieć wątpliwości, co do wybranej kariery zawodowej. Izabela Vidovic z kolei wcieli się w nastolatkę, która po stracie najważniejszej osoby w swoim życiu nie zamierza czekać, aż sprawiedliwości stanie się zadość. [za: Deadline] David Spade został gwiazdą serialu komediowego, który dla HBO przygotowują Diablo Cody Jason Reitman . Będzie to historia Calvina. W latach 90. był grunge'owym muzykiem cieszącym się pewną sławą, którego zniszczyła heroina. Dziś jest czysty, trzeźwy i pracuje jako kelner w Los Angeles. Jego życie diametralnie zmieni się, kiedy spotka młodą, pełną problemów, aktorkę imieniem Bailey. [za: Deadline] Danielle Brooks znaleźli się w obsadzie komedii romantycznej Netfliksa. Bedzie to historia Pedrad, neurotycznej kobiety, która przez pomyłkę wysłała swojemu prawie idealnemu chłopakowi przebywającemu w szpitalu w Meksyku maila pełnego jadu i nienawiści. Aby uratować sytuację postanowi do niego pojechać, a w wyprawie towarzyszą jej przyjaciele. Po drodze co chwilę napotyka mężczyznę, z którym niedawno była na randce w ciemno. Wtedy zrobił na niej bardzo złe wrażenie. Ale być może nie jest taki najgorszy... [za: Collider] Silas Howard został wybrany na stanowisko reżyser filmu. Będzie to horror o terapii "leczenia" z homoseksualizmu. Bohaterem będzie transseksualny nastolatek, który zostaje wysłany przez rodzinę na przymusowe leczenie swojej przypadłości. Na miejscu odkrywa, że przebywający tam młodzi pacjenci rzeczywiście się zmieniają, w coś nie do końca ludzkiego... [za: Deadline]