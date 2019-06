Batman wybrany! Warner stawia na Roberta Pattinsona

Walka o tytułową rolę wpomiędzy Robertem Pattinsonem Nicholasem Houltem została wczoraj rozstrzygnięta. Po obejrzeniu nagrań z prób przed kamerą obu aktorów szefowie Warner Bros. zdecydowali się na Pattinsona , świeżo opromienionego chwałą po entuzjastycznie przyjętej w Cannes premierzeWygrana nie przyszła aktorowi łatwo. Portal Deadline podaje, że Hoult zaprezentował się rewelacyjnie jako Batman. Pattinson był jednak lepszy.nie jest pierwszym wysokobudżetowym widowiskiem Warner Bros., w którym była gwiazdawystąpi. Aktor znalazł się w obsadzie, nowego filmu Christophera Nolana Portal Variety twierdzi, że sprawa angażu Pattinsona jest już załatwiona. Jednak Deadline jest ostrożniejsze i podaje, że kontrakt nie został jeszcze podpisany, choć sądzi, że jest to jedynie formalność. Deadline dodaje również, że w umowie zawarta zostanie klauzula o tym, że Pattinson zagra Batmana w jeszcze dwóch innych filmach, co niektórzy w sieci uznali za dowód, że Warner Bros. szykuje nową trylogię.O fabulena razie niewiele wiadomo ponad to, że poznamy młodego Bruce'a Wayne'a w latach, które ukształtowały go jako superbohatera.Portal Forbes dodaje z kolei, że obok Pingwina i Kobiety-Kota w widowisku znajdzie się miejsce dla Robina i Człowieka-Zagadki.Zdjęcia doruszą najprawdopodobniej w marcu lub kwietniu przyszłego roku.