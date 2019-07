Bond 25: Czy to nowa agentka 007?

Getty Images © Gareth Cattermole



The Daily Mail donosi, że znana z Lashana Lynch wcieli się w nową agentkę 007, która przejmie po Jamesie Bondzie licencję na zabijanie. Informacja nie została potwierdzona.Przypomnijmy, że w finale 24. filmu z serii Bond udał się na zasłużoną emeryturę i zostawił agencję MI6. Z kolei anonimowe źródło podało dziennikarzom, iż w nowym filmie znajdzie się scena, w której ściągnięty z wypoczynku ex-agent poznaje swoją następczynię. Współscenarzystka Phoebe Waller-Bridge , która jest ponoć autorką tego wątku, nie skomentowała sprawy.Czy będzie to wprowadzenie nowej wiodącej postaci, która zastąpi Jamesa? Raczej mało prawdopodobne. Po pierwsze, nie wiemy, jak duża będzie rola Lynch . Po drugie, Bond niejednokrotnie tracił już swój numer i licencję, zaś pomysł, by przekazać ją w inne ręce, wydaje się sensowny z fabularnego punktu widzenia.W opisie czytamy: Bond odszedł ze służby i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Sielanka kończy się jednak, gdy jego stary przyjaciel z CIA, Felix Leiter, pojawia się z prośbą o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okaże się dużo bardziej niebezpieczna niż się wydawało. Bond wpada bowiem na trop tajemniczego złoczyńcy uzbrojonego w niebezpieczną nową technologię.Film reżyseruje Cary Fukunaga ), w roli przeciwnika Bonda zobaczymy Ramiego Maleka . Premiera: 8 kwietnia 2020 roku.