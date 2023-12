Box Office USA: "Aquaman 2" trafiony, zatopiony. Fatalny finał DC w kinach

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 22-24 grudnia



Zgodnie z oczekiwaniami numerem jeden zostało widowisko Warner Bros.. I jest to jedyna pozytywna wiadomość. Ostatni film starego uniwersum DC zanotował fatalne otwarcie. Aktualne szacunki dają mu zaledwie 28,1 mln dolarów!Jest to. Co gorsza, jest to otwarcie zaledwie o 3 miliony wyższe od tego, jakie zanotowałwcześniej w tym roku! W normalnych warunkach oznaczałoby to końcowy wynikw okolicach 60-70 milionów dolarów. Ponieważ jest to okres świąteczny, to finalniezgarnie więcej. Czy jednak dobije do 100 milionów dolarów?Drugą nowością weekendu zostali. Animacja zadebiutowała skromnie, zarabiając na razie 12,3 mln dolarów. Jest to wynik znacznie gorszy od większości dużych animacji z tego roku, w tym także niedawnego. Jednak na korzyść produkcji Illumination przemawia fakt, że w CinemaScore ma ocenę A. To oznacza, że w tym tygodniu powinien utrzymać stabilną widownię i ostatecznie zarobi dużo więcej niż to sugeruje samo otwarcie.Komedie z kategorią R wciąż nie są na radarze zainteresowań amerykańskiej widowni. Nie pomogła nawet Sydney Sweeney w obsadzie.zarobiło na dzień dobry zaledwie 6,2 mln dolarów. To wynik gorszy od większości tegorocznych otwarć komedii z kategorią R. Tylko lipcowemiało słabszy start (5,8 mln dolarów).Powody do zadowolenia może mieć z kolei A24.zarobili solidne 5 milionów dolarów. Do tego otrzymali A- w CinemaScore. Finalnie może to być jedna z lepiej sprzedających się tegorocznych premier studia.Wielki triumf święciło za to kino z Indii. Trzygodzinne widowisko z Tollywoodzarobiło świetne 5,5 mln dolarów. Z kolei Bollywoodzkizgarnął 2,6 mln i wypchnąłz pierwszej dziesiątki, choć wpływy filmu Lanthimosa wzrosły o 65% w porównaniu z ubiegłym weekendem.Pewnym rozczarowaniem dla Warnera były również wyniki z drugiego weekendu. Film stracił bowiem aż 55%, co jest spadkiem dużo większym od tych, jakie w ostatnich latach notowały grudniowe musicale (największy miała: -44%).W związku z tym, że Boże Narodzenie przypada na poniedziałek, już dziś do amerykańskich kin wejdą trzy kolejne nowości. Warner Bros. wprowadzi musical. Należące do Amazonu MGM zaprasza na George'a Clooneya . Neon zaś pokaże Adama Drivera w filmie biograficznym