Box Office USA: "Glass" pierwszą premierą roku ze 100 mln na koncie

Amerykanie mają kolejny długi weekend, tym razem związany z Dniem Prezydenta, a w czwartek obchodzone były Walentynki. Jeśli jednak ktoś sądził, że pomoże to wydobyć kina z marazmu, ten się mocno pomylił. Wpływy ze sprzedaży biletów nieznacznie tylko przekroczyły 110 milionów dolarów. Jest to najgorszy wynik siódmego weekendu od 2006 roku. Podczas tego sezonu Amerykanie zostawili w kinach niecałe 1 150 mln dolarów. Jest to więc najsłabsza zima od 2011 roku, kiedy to po raz ostatni na tym etapie nie przekroczony został miliard dolarów.Premierowe tytuły znów nie dopisały, więc najważniejszą informacją jest przekroczenie przezgranicy 100 milionów dolarów (obecnie: 104,5 mln). Obraz M. Night Shyamalana uczynił to już w Walentynki. Jest pierwszą premierą tego roku, której udała się ta sztuka. Nie jest jednak najlepiej sprzedającym się filmem w kinach od 1 stycznia. Lepsze wyniki ma(prawie 116 mln dolarów).Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce dodołączy, któremu do "setki" brakuje już tylko 5,8 mln dolarów, a podczas ostatniego weekendu obraz zarobił 5,6 mln dolarów. Przypomnijmy, że remake francuskichpowstał dla The Weinstein Co. Kiedy firma rozpadła się po wybuchu skandalu z Harveyem Weinsteinem obraz ten, jak wiele innych, znalazł się w zawieszeniu. Uratował go STX, któremu inwestycja bardzo się opłaciła. Tylko jeden film z logiem tego dystrybutora zdołał w amerykańskich kinach zarobić więcej -(113,3 mln dolarów).Najlepszym filmem tygodnia okazało się widowisko SF. Obraz trafił do kin po wielu perypetiach i zarobił w sam weekend 27,8 mln dolarów. Ponieważ miał premierę w czwartek, to na jego koncie jest już 36,5 mln dolarów.Nie jest to więc finansowa katastrofa, której się wielu spodziewało. Widowisko jest jednak box-office'ową klapą, ponieważ jego budżet wyniósł 170 milionów dolarów (tak naprawdę 200 milionów, ale dzięki ulgom podatkowym w Nowej Zelandii i Teksasie udało się zaoszczędzić 30 milionów). Daje to słabiutki wskaźnik otwarcia/budżetu - 16,4%. 20th Century Fox szacuje, że podczas długiego weekenduzarobi 33 miliony dolarów. Da to dopiero 13. miejsce na liście najlepszych 4-dniowych otwarć z okazji Dnia Prezydenta. Zajmował je do tej pory inny tytuł 20th Century Fox -, który w sumie zgarnął 80 milionów dolarów.Wynik filmumoże nie jest imponujący, ale dla jego reżysera Roberta Rodrigueza jest i tak jednym z lepszych w karierze. Wcześniej tylko cztery jego filmy na otwarcie przekroczyły granicę 20 milionów dolarów. Ostatnim było dawno temu, bo w 2005 roku,(29,1 mln dolarów).Drugą premierą tygodnia, a numerem trzy w naszym zestawieniu, jest komedia. Obraz zarobił mało imponujące 14,2 mln dolarów. Ponieważ jednak premierę miał w środę, to na jego koncie jest już 20,5 mln dolarów. To wynik porównywalny z poprzednią komedią z udziałem Rebel Wilson , która po pięciu dniach miała 21,3 mln dolarów, a pobyt w kinach zakończyła wynikiem 46,8 mln dolarów. Ponieważkosztowało 31 milionów dolarów, podobny wynik producenci zapewne powitają z zadowoleniem. Choć i tak na swoje wyjdą, ponieważ prawa do międzynarodowej dystrybucji kupił od nich Netflix.Jedną z największych niespodzianek 2017 roku było otwarcie, która przy budżecie w wysokości 5 mln dolarów podczas pierwszego weekendu zarobiła 26 mln dolarów. Kontynuacja pozytywnie nie zaskoczyła.była prawie dwukrotnie droższa, a po pięciu dniach ma na koncie połowę tej kwoty, którą oryginał zarobił w trzy dni. Wynik wyraźnie sugeruje, że mimo popularności jedynki widzowie wcale nie mieli ochoty na powtórkę z rozrywki.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W limitowanej dystrybucji najważniejszym wydarzeniem było pojawienie się w czterech kinach sundance'owego tytułu, w którym wystąpił Dwayne Johnson . Jest to pierwsza premiera tego roku, której średnia na jedno kino przekroczyła 30 tysięcy dolarów (32,9 tys.).Tymczasemjest coraz bliższa pobicia wynikuw amerykańskich kinach. Ma bowiem na koncie już prawie 3,6 mln dolarów. Poprzedni film Pawła Pawlikowskiego zarobił za Oceanem nieco ponad 3,8 mln dolarów. W mijający weekendzgarnęła 404 tys. dolarów.Wspomniany wyżej filmw najbliższy piątek trafi do kin w całych Stanach Zjednoczonych. Drugą dużą premierą będzie pierwsza animacja DreamWorks Animation wypuszczana pod sztandarami Universal Pictures -