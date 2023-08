Box Office USA: "Gran Turismo" numerem 1, choć przegrało z "Barbie"

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 25-27 sierpnia



Warner oczywiście chciałby, żeby Sony odjęło 3,9 mln dolarów od wyniku otwarcia, co rzecz jasna umożliwiłobypowrót na pozycję lidera. Jest to ciekawa ironia losu, ponieważ Warner Bros. zachował się dokładnie tak jak Sony w 2020 roku, kiedy ogłosił, że " Tenet " na otwarcie zarobił 20 mln dolarów. W kwocie tej znalazły się jednak wpływy z siedmiu dni z kin w Kanadzie, gdzie film Christophera Nolana miał premierę tydzień wcześniej.Niestety chwalenie się pierwszą pozycją jest jedyną dobrą wiadomością od Sony na temat. Film bowiem zarobił łącznie z pokazami przedpremierowymi 17,3 mln dolarów. Kwota ta nie może robić wrażenia, kiedy budżet produkcji szacowany jest na 60 milionów dolarów. Oczywiście wynik w dolarach nie oddaje rzeczywistej frekwencji. W niedzielę bowiem w USA trwa akcja Narodowy Dzień Kina, w czasie której bilety kosztują zaledwie 4 dolary.Warner Bros. tymczasem twierdzi, żezarobi w weekend 17,1 mln dolarów, co oznaczałoby spadek zaledwie o 19% w stosunku do poprzedniego notowania. Inne studia twierdzą, że WB przesadziło z optymizmem i film z Margot Robbie zgarnie ok. 15,1 mln dolarów. Nie zmienia to faktu, że już tylko dni dzielą nas od momentu, w którymTymczasem thrillery sensacyjne z Liamem Neesonem wyraźnie znudziły się amerykańskiej widowni.zarobiło na otwarcie 3,3 mln dolarów. Mimo wszystko jest to wynik i tak dużo lepszy od tego, jaki w lutym zanotował(1,8 mln dolarów na otwarcie, 4,4 mln w sumie). Bliżej mu do ubiegłorocznych premier Neesona (3,1 mln dolarów na otwarcie, 7,3 mln w sumie) i(3,5 mln dolarów na otwarcie, 9,6 mln w sumie).Ostatnia nowość w pierwszej dziesiątce wylądowała na 9. pozycji. To biografia sportowa. Film zarobił na dzień dobry zaledwie 2,5 mln dolarów.Dopiero na 14. lokacie znalazła się biografia izraelskiej Żelaznej Damy. Tym razem kontrowersje (związane z castingiem gojki Helen Mirren do roli premier Izraela) nie pomogły w sprzedaży. Film zarobił tylko 1,7 mln dolarów.Za to w dystrybucji limitowanej wielkim hitem okazała się komedia młodzieżowa LGBTQ. W 10 kinach zarobiła ponad pół miliona dolarów, co przekłada się na średnią na kin w wysokości 51,6 tys. dolarów. Jest to wynik lepszy od tego, jaki uzyskało na przykład(50,1 tys. dolarów).Warto też wspomnieć o filmie. Jeśli potwierdzą się aktualne prognozy, toZ kolei w nadchodzącym tygodniu 100 milionów osiągnie animacjaNastąpi to niemal równocześnie z premierą filmu na PVOD, co będzie miało miejsce 1 września.Na weekend kończący letni sezon kinowy planowana jest tylko jedna duża premiera. To thriller sensacyjny z Denzelem Washingtonem