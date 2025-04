Box Office USA: Amerykanie wciąż grzeszą. "Grzesznicy" przekroczyli 100 milionów dolarów

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA: 25-27 kwietnia 2025



Horror Ryana Cooglera stał się prawdziwym kinowym wydarzeniem sezonu. I każdy w Ameryce czuje potrzebę obejrzenia filmu. W efekcie w czasie drugiego weekendu. Takie rzeczy w amerykańskich kinach zdarzają się naprawdę rzadko.Aktualne szacunki mówią o tym, żew weekend zgarną w okolicach 45 milionów dolarów. A to oznacza, że łącznie na koncie mają już co najmniej 122 miliony dolarów. Jest toNiespodziewanie numerem dwa zostało widowisko. Rocznicowe wznowienie przyciągnęło tłumy, jakie rzadko się ostatnio zdarzały w przypadku powrotu do kin starszych tytułów. Niedzielne szacunki mówią o wpływach w wysokości 25,2 mln dolarów.Tym samymzarobionych w amerykańskich kinach. Jest to 50. film w historii, któremu udała się ta sztuka.Spośród prawdziwych nowości z najlepszej strony pokazał się. Film zarobił na otwarcie 24,5 mln dolarów. Jest to wynik niemal identyczny do tego, jaki w 2016 roku osiągnął " Księgowy " (24,7 mln dolarów). Warto jednak pamiętać, że tamten film kosztował 40 milionów dolarów, a sequel już 80 milionów. Grzesznicy " sprawili, że dla innych horrorów nie starczyło już miejsca., ekranizacja gry pod tym samym tytułem, zajęła dopiero piąte miejsce. Obecne szacunki mówią o wyniki otwarcia na poziomie 8 milionów dolarów.. Do tej pory żaden jego film nie startował z poziomu poniżej 20 milionów dolarów.Zła passa A24 wciąż trwa. Tym razem fatalnie radzi sobie w kinach. W mijający weekend film trafił do szerokiej dystrybucji, lecz został w większości zignorowany przez widzów. Wygląda na to, że od piątku do niedzieli zarobi tylko 1,4 mln dolarów.Pierwszą dziesiątkę kompletuje – dzięki pokazom niedzielnym – film koncertowy. Obraz zarobił w niedzielę 1,3 mln dolarów. Ponieważ pokazy odbywały się także w czwartek, to w sumie na koncie ma 2,6 mln dolarów.Największą premierą pierwszego weekendu kinowego lata będzie oczywiście widowisko Marvela . Do kin ma też wejść Nicolasem Cage'em oraz horror. Fathom z kolei zorganizuje specjalne pokazy kultowej komedii