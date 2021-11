Box Office USA: Bogowie Marvela "Eternals" zstąpili na pierwsze miejsce

Mamy nowy numer jeden w amerykańskim box offisie. Nie jest to dla nikogo zaskoczeniem. Zgodnie z oczekiwaniami " Eternals " nie dali szans konkurencji i z łatwością zdobyli szczyt weekendowego zestawienia.Nie znaczy to wcale, że wszystko jest cacy. Disney podaje, że widowisko Marvela zarobiło 71 milionów dolarów. Jest to więc wynik poniżej oczekiwań. Przed weekendem spodziewano się ok. 75 milionów dolarów, ale jeszcze parę tygodni wcześniej mówiło się o otwarciu w przedziale 80-85 mln dolarów.Niestety dla Disneya amerykańska widownia jest dużo mniej przychylnie nastawiona do " Eternals " niż na przykład Koreańczycy, którzy tak tłumnie poszli na film, że w sobotę pobili rekord jednodniowej frekwencji od wybuchu pandemii COVID-19. W Ameryce widzowie są równie podzieleni w ocenie widowiska Marvela co recenzenci. W CinemaScore " Eternals " otrzymali jedynie B. W połączeniu z mniejszą liczbą seansów w kinach premium typu IMAX (co wynika z długości filmu) przełożyło się to na niższy wynik otwarcia.Jest też łyżka miodu w tej całej sytuacji. Inne filmy Disneya (a raczej tytuły odziedziczone przez studio po 20th Century Fox) miały całkiem udany weekend. " Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun " utrzymał wynik sprzed tygodnia, a " Ron Usterka " stracił zaledwie 3%.Na słabszym starcie " Eternals " skorzystał też " Venom 2: Carnage ". Wpływy produkcji Sony bazującej na komiksach Marvela spadły zaledwie o 22% i film jest już tylko o krok od stania się drugą premierą tego roku, która w amerykańskich kinach zarobi co najmniej 200 milionów dolarów. Eternals " nie jest jedyną nowością w pierwszej dziesiątce. Na ósmym miejscu zadebiutował dramat " Spencer ". Film niestety nie zdołał przyciągnąć do kin tłumów. Zarobił bowiem 2,1 mln dolarów.W 750 kinach zadebiutowała produkcja Netfliksa " Czerwona nota ", która na platformie pojawi się w najbliższy piątek. Netflix nie podaje danych dotyczących wpływów, jednak z innych źródeł wynika, że film zarobił 1,3-1,5 mln dolarów. Ten wynik nie daje miejsca w pierwszej dziesiątce, która wygląda tak:Już w środę do szerokiej dystrybucji trafi familijna produkcja Paramountu " Clifford. Wielki czerwony pies ". W piątek dołączy do niego " Belfast Kennetha Branagha , który jest obecnie uważany za jednego z faworytów do co najmniej kilku oscarowych nominacji.