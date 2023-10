Box Office USA: Growa ekranizacja zatrzęsła kinami. Rekordowe "Pięć koszmarnych nocy"

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 27-29 października



Według aktualnych szacunków Universal Picturesna otwarcie zgarnął 78 milionów dolarów. Przed weekendem mówiło się o hicie, bo film miał zarobić 50 milionów.Jest to(dotychczasowym rekordzistą było " Halloween " - 76,2 mln dolarów).Jest to(niepokonanym pozostaje " Super Mario Bros. Film " - 146,3 mln dolarów).Jest tow historii (po dwóch częściach " To "). Ponieważ jednak obie części " To " miały kategorię R,może pochwalić się(pokonując widowisko " Mumia powraca " - 68,1 mln dolarów).Jest to również. Tu porzeczka do tej pory nie była ustawiona zbyt wysoko. Dotychczasowym rekordzistą był bowiem " Candyman " - 22 mln dolarów.Jest to najlepsze otwarcie w weekend poprzedzający Halloween (dotychczas najlepszy wynik miał " Kot w butach " - 34 mln dolarów).Wszystkie te wyniki są tym bardziej imponujące, że Universal Pictures odmówiło twórcom kinowej wyłączności., gdzie także bije rekordy popularności.Wynik filmu to. Rekordzistą jest "Czarna Wdowa " z wynikiem 80,3 mln dolarów. Tamten film jednak poleciał na łeb na szyję w czasie drugiego weekendu. Czyczeka podobny koniec?Horror Blumhouse'a nie jest jedyną dużą premierą tygodnia. O widza skutecznie powalczyło Angel Studios, czyli dystrybutor " Sound of Freedom. Dźwięk wolności ". Nowym tytułem studia jest dokument o ludziach doświadczających życia po życiu. Obraz skierowany do wierzącej widowni świetnie sprzedał się w Pasie Biblijnym uzyskując w CinemaScore znakomitą ocenę A-. Przełożyło się to na czwarte miejsce w box offisie i 5,1 mln dolarów na otwarcie.Z kolei komedia akcji z Johnem Ceną może mieć 0% na Rotten Tomatoes, ale nie odstraszyło to wszystkich przed pójściem do kina. Film zajął siódme miejsce zarabiając na dzień dobry 2,1 mln dolarów.W najbliższy piątek do kin trafią dwie duże premiery. Pierwszą jest ekranizacja Daisy Ridley w głównej roli. Drugą jest powrót Meg Ryan do komedii romantycznej, czyli. Do szerokiej dystrybucji trafi także, która w czterech kinach w ten weekend zarobiła 132 tys. dolarów (czyli tylko zadowalające 33 tys. dolarów na kino).